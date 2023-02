【KTSF】

報稅季節開始,加州稅務局有幾項提示。

加州稅務局從1月17日就開始接受報稅,有幾項重要的提示,首先是因應加州人因最近的風暴而遭受的損失,稅務局延長受影響的個人和企業的申報和付款截止日期。

醫療保險處罰,全年沒有健康保險的加州人,在報稅時將被處以800美元或更多的罰款。

還要留意詐騙,有些人會假扮稅務人員,要求提供個人資料,甚至騙取納稅人付錢。

稅務局也鼓勵民眾利用政府提供的免費報稅服務。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。