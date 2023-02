加州州長紐森支持立法加強槍枝隱蔽攜帶法例（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州近期發生多起大規模槍擊案後,州長紐森宣布支持一項新的立法,加強現有的槍枝隱蔽攜帶法例。

紐森、州總檢察長Rob Bonta和民主黨籍州參議員,週三公開支持SB 2法案,由州參議員Anthony Portantino提出的法案,加強隱蔽攜帶槍支的法例,此舉標誌著繼2022年6月,美國最高法院判決推翻加州法律的關鍵條款後,第二次嘗試加強立法槍枝管制。

Portantino說:「我們沒有拿走任何人的憲法第二修正案權利,我們確保第二修正案不落入沒有獲得隱蔽攜帶槍械許可證的人手上。」

根據SB2法案,必須年滿21歲才可以獲得隱蔽攜槍許可證,並且接受過至少16小時的訓練,像是關於如何正確處理上膛槍械和儲存槍支等。

法案包括多種禁止攜帶槍支進入的場所,包括政府大樓和學校、醫療設施、公共交通、宗教禮拜場所、公園、球場、遊樂場和酒吧等等,州長紐森表明會簽署這項法案。

紐森說:「我期待簽署這項法案,一旦到我的桌上。」

儘管紐森承認隱蔽攜帶槍支法,無法阻止加州的每一起槍擊死亡事件,但他表示,該州正在解決「槍支暴力的模式」,包括自殺、家庭暴力和警察殺人。

他引用了國家經濟研究局2022年的一項研究,攜帶槍權利法,使槍支兇殺案增加了13%。

美國最高法院去年在紐約州步槍和手槍協會控告Bruen一案中宣布,包括加州在內的八個州的「可攜帶」(may carry law)槍管法例違憲,這些法律要求隱蔽攜帶槍支的申請者提出恰當的理由,證明他們有需要在公共場合攜帶槍支,最高法院裁定有關的法例違反了第二修正案的槍支權利。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。