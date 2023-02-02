加州州長紐森支持立法加強槍枝隱蔽攜帶法例（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州近期發生多起大規模槍擊案後，州長紐森宣布支持一項新的立法，加強現有的槍枝隱蔽攜帶法例。

紐森、州總檢察長Rob Bonta和民主黨籍州參議員，週三公開支持SB 2法案，由州參議員Anthony Portantino提出的法案，加強隱蔽攜帶槍支的法例，此舉標誌著繼2022年6月，美國最高法院判決推翻加州法律的關鍵條款後，第二次嘗試加強立法槍枝管制。

Portantino說：「我們沒有拿走任何人的憲法第二修正案權利，我們確保第二修正案不落入沒有獲得隱蔽攜帶槍械許可證的人手上。」

根據SB2法案，必須年滿21歲才可以獲得隱蔽攜槍許可證，並且接受過至少16小時的訓練，像是關於如何正確處理上膛槍械和儲存槍支等。

法案包括多種禁止攜帶槍支進入的場所，包括政府大樓和學校、醫療設施、公共交通、宗教禮拜場所、公園、球場、遊樂場和酒吧等等，州長紐森表明會簽署這項法案。

紐森說：「我期待簽署這項法案，一旦到我的桌上。」

儘管紐森承認隱蔽攜帶槍支法，無法阻止加州的每一起槍擊死亡事件，但他表示，該州正在解決「槍支暴力的模式」，包括自殺、家庭暴力和警察殺人。

他引用了國家經濟研究局2022年的一項研究，攜帶槍權利法，使槍支兇殺案增加了13%。

美國最高法院去年在紐約州步槍和手槍協會控告Bruen一案中宣布，包括加州在內的八個州的「可攜帶」（may carry law）槍管法例違憲，這些法律要求隱蔽攜帶槍支的申請者提出恰當的理由，證明他們有需要在公共場合攜帶槍支，最高法院裁定有關的法例違反了第二修正案的槍支權利。

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