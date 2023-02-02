拜登與麥卡錫會面 討論提升債務上限問題

【KTSF 林子皓報導】

總統拜登週三在白宮和眾議院議長麥卡錫會面，討論提升債務上限問題。

自二次世界大戰開始，眾議院調整美國債務上限已經多達一百次，但現在又需要再次調高上限，兩黨爭議也已經開始。

參議院少數黨領袖麥康尼說：「這兩年在華盛頓，民主黨不需要協商，就可以制定政策了，美國人民該終結這一切了。」

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「共和黨人你們的計劃在哪，麥卡錫議長你的計劃在哪。」

1月份美國政府觸及了31.2萬億元的債務上限，迫使財政部拿出非常措施去應對，例如賣掉或推遲其他投資，不過如果在6月前府會還沒有進一步協商結果，政府可能無法準時全額支付帳單，現在球回到了拜登總統和新當選的共和黨籍眾議院議長麥卡錫手上。

麥卡錫表示，放寬債務上限絕對要同時伴隨著縮減開支。

麥卡錫說：「我們同意繼續對話，我們要確認這麼做是負責任的，我們還會繼續對話。」

而白宮則回應他們沒有讓步，而且聯邦眾議長有憲法上的責任，要防止政府債務違約。

巨大的利害關係要協商，巨大的影響就在眼前，但如何能讓協議達成，大家都所知甚少。

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