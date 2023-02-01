寒冬導致全美多地路面結冰 超過1500個航班取消

【KTSF 張擎鳳報導】
冬季天氣全國多個地方路面結冰，導致超過1500個航班取消，阿肯色州一條州際公路交通陷入停頓，德州就發生多宗車禍。
德州州長Greg Abbott說：「國家氣象局預測，星期四之前德州西部、中部和北部將出現雨雪結冰的現象，預計整個星期的氣溫都在冰點以下。」
德州首府奧斯汀的消防局說，市內發生多宗車禍，至少造成1人死亡。
自早上8點以來，在奧斯汀所在的Travis縣，警察和縣警大約每三分鐘就要出動處理一宗車禍。
德州交通部表示，德州有1600條道路受到路面結冰影響。
Abbott說：「由於結冰，德州的許多道路，在接下來的24至48小時內，仍然非常危險，司機開車時要小心，尤其提防黑冰。」
達拉斯Fort Worth國際機場是全美主要機場樞紐之一，超過4成的航班被取消。
根據航班追踪網站，FlightAware的數據週二有超過700架往返達拉斯Fort Worth的航班要取消或延誤，德州亦有7千戶停電。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment