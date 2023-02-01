寒冬導致全美多地路面結冰 超過1500個航班取消

【KTSF 張擎鳳報導】

冬季天氣全國多個地方路面結冰，導致超過1500個航班取消，阿肯色州一條州際公路交通陷入停頓，德州就發生多宗車禍。

德州州長Greg Abbott說：「國家氣象局預測，星期四之前德州西部、中部和北部將出現雨雪結冰的現象，預計整個星期的氣溫都在冰點以下。」

德州首府奧斯汀的消防局說，市內發生多宗車禍，至少造成1人死亡。

自早上8點以來，在奧斯汀所在的Travis縣，警察和縣警大約每三分鐘就要出動處理一宗車禍。

德州交通部表示，德州有1600條道路受到路面結冰影響。

Abbott說：「由於結冰，德州的許多道路，在接下來的24至48小時內，仍然非常危險，司機開車時要小心，尤其提防黑冰。」

達拉斯Fort Worth國際機場是全美主要機場樞紐之一，超過4成的航班被取消。

根據航班追踪網站，FlightAware的數據週二有超過700架往返達拉斯Fort Worth的航班要取消或延誤，德州亦有7千戶停電。

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