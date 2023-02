寒冬導致全美多地路面結冰 超過1500個航班取消

【KTSF 張擎鳳報導】

冬季天氣全國多個地方路面結冰,導致超過1500個航班取消,阿肯色州一條州際公路交通陷入停頓,德州就發生多宗車禍。

德州州長Greg Abbott說:「國家氣象局預測,星期四之前德州西部、中部和北部將出現雨雪結冰的現象,預計整個星期的氣溫都在冰點以下。」

德州首府奧斯汀的消防局說,市內發生多宗車禍,至少造成1人死亡。

自早上8點以來,在奧斯汀所在的Travis縣,警察和縣警大約每三分鐘就要出動處理一宗車禍。

德州交通部表示,德州有1600條道路受到路面結冰影響。

Abbott說:「由於結冰,德州的許多道路,在接下來的24至48小時內,仍然非常危險,司機開車時要小心,尤其提防黑冰。」

達拉斯Fort Worth國際機場是全美主要機場樞紐之一,超過4成的航班被取消。

根據航班追踪網站,FlightAware的數據週二有超過700架往返達拉斯Fort Worth的航班要取消或延誤,德州亦有7千戶停電。

