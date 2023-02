加州眾議員李天明動議徵收億萬富豪稅（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州眾議員李天明(Alex Lee)上週提出一項億萬富豪稅,希望落實加州的收入平等正義,但法案要通過恐怕面臨重重挑戰。

李天明說:「我在近期與全國其他七個州,一起推動針對億萬富翁及其未實現金融資產徵稅。」

李天明週日出席選區內的華裔社區活動,接受本台訪問時談到,上週剛推動的億萬富豪稅。

李天明說:「我們國家的稅收制度,很有效的在向有收入的勞工徵稅,卻對像是貝索斯、祖克柏的超級富豪無效,他們擁有不可思議的權力及資產,這些人的稅收實際上卻遠低於普通的加州居民或美國人。」

李天明在AB259法案中,提議自2024年起,針對全球淨資產達十億元的加州居民,每年徵收1.5%的稅金,2026年再擴大範圍針對全球淨資產達5千萬元的加州居民,每年徵收1%的稅金。

與現有的聯邦及地方法例不同之處在於,AB259對「全球淨資產」的定義包含股票、房地產、藝術收藏品、海外賬戶等聯邦稅金未納入的資產項目。

李天明也指,億萬富豪稅不只是落實收入平等正義,也會幫助州府的財務健全。

李天明說:「加州目前的預算赤字達220億,我們的富人稅可以產生近220億美元的收入,為學校課程、道路修建,以及氣候計劃填補財務缺口。」

但反對此提案的團體就指出,該億萬富豪稅只會將加州的富人趕出加州,最終反而減少加州的收益,例如特斯拉執行長馬斯克,就在2020年底搬到無徵收個人所得及資本利得稅的德州,但李天明也反駁這項說法。

李天明說:「那已經被揭穿是個不實的謠言,雖然大家持續在反覆提及,所有的研究都表明,工薪階層和中產階級人士,才是那些遷移出加州的人,因為加州實在太貴了。」

但要徵收億萬富豪稅,恐怕還要越過重重的立法障礙,AB259不但要在州眾議院通過3分之2票的高門檻,同時一項州憲法修正案也必須在2024年由選民投票通過,決定州府是否有權擴大徵稅的財產類型,並取消現有的州收入上限。

李天明在去年的會期中就曾推動該法案,但最後未能獲得支持。

在本會期捲土重來,不但與九名同是民主黨籍的州眾議員,在加州眾議院一同聯署,也在紐約、華盛頓等五個州眾議院同時推動同類法案,希望獲得全國廣泛支持。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。