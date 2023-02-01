獸醫短缺兼更多人棄養下 舊金山愛護動物協會料有更多動物面臨安樂死（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）愛護動物協會（SPCA）成立155週年，雖然值得慶祝，但隨著越來越多人棄養寵物，很多收容所都應接不暇，加上獸醫短缺，預計會有更多寵物面臨安樂死。

這些小狗都需要一個溫暖的家，小貓也一樣，單單在舊金山愛護動物協會，有超過100隻貓狗正等候領養，而整個加州的動物收容所，就收留了約35萬隻貓狗。

舊金山愛護動物協會的職員表示，加州很多收容所都應接不暇，正面臨危機，而中谷的收容所已經飽滿。

舊金山愛護動物協會在週末接收了新一批來自Fresno的貓狗，義工為牠們登記，然後接受獸醫檢查，接受絕育手術之後就會暫時住在這裡。

職員表示，每當有人在這裡領養小動物，中谷的收容所就可以騰出空間。

另外，動物收容所有超過一半的獸醫職位都是空缺，造成約六成的收容所，未能為動物提供基本的護理，X光檢查及做絕育手術。

根據調查，加州超過三分一的收容所，都因為這個原因而向動物施行安樂死。

舊金山愛護動物協會藉著慶祝成立155週年，鼓勵市民領養動物，並提供各種訓練寵物行為的計劃。

舊金山愛護動物協會職員Krista Maloney說：「我們永遠都會為寵物主人解答，任何關於寵物行為，健康或一般領養的問題，當你領養後，我們在這裏提供支援，鼓勵市民和我們接觸。」

舊金山愛護動物協會是全國第一個不將動物關在籠中的收容所，這裡的貓、狗都有自己的房間。

有興趣領養動物的人士，可以瀏覽舊金山愛護動物協會的網站：www.sfspca.org，了解更多詳情

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