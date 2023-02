獸醫短缺兼更多人棄養下 舊金山愛護動物協會料有更多動物面臨安樂死（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)愛護動物協會(SPCA)成立155週年,雖然值得慶祝,但隨著越來越多人棄養寵物,很多收容所都應接不暇,加上獸醫短缺,預計會有更多寵物面臨安樂死。

這些小狗都需要一個溫暖的家,小貓也一樣,單單在舊金山愛護動物協會,有超過100隻貓狗正等候領養,而整個加州的動物收容所,就收留了約35萬隻貓狗。

舊金山愛護動物協會的職員表示,加州很多收容所都應接不暇,正面臨危機,而中谷的收容所已經飽滿。

舊金山愛護動物協會在週末接收了新一批來自Fresno的貓狗,義工為牠們登記,然後接受獸醫檢查,接受絕育手術之後就會暫時住在這裡。

職員表示,每當有人在這裡領養小動物,中谷的收容所就可以騰出空間。

另外,動物收容所有超過一半的獸醫職位都是空缺,造成約六成的收容所,未能為動物提供基本的護理,X光檢查及做絕育手術。

根據調查,加州超過三分一的收容所,都因為這個原因而向動物施行安樂死。

舊金山愛護動物協會藉著慶祝成立155週年,鼓勵市民領養動物,並提供各種訓練寵物行為的計劃。

舊金山愛護動物協會職員Krista Maloney說:「我們永遠都會為寵物主人解答,任何關於寵物行為,健康或一般領養的問題,當你領養後,我們在這裏提供支援,鼓勵市民和我們接觸。」

舊金山愛護動物協會是全國第一個不將動物關在籠中的收容所,這裡的貓、狗都有自己的房間。

有興趣領養動物的人士,可以瀏覽舊金山愛護動物協會的網站:www.sfspca.org,了解更多詳情

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。