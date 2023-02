【KTSF】

San Mateo縣週二傍晚發生山獅咬傷兒童的事件。

根據該縣縣警局發的推文表示,週二晚約7時45分接報,在Tunitas Creek路附近有人被山獅攻擊,警方證實一名孩童在被攻擊後受傷,被送往附近的創傷中心治療。

加州魚類和野生動物部門正就事件展開調查,目前孩童的傷勢不明。

