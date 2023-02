【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西一名疑犯週二被指控涉嫌在2021年犯下兩宗謀殺,及多宗暴力襲擊,疑犯目前已落網。

疑犯是34歲聖荷西居民Ricardo Padilla,涉嫌殺害49歲聖荷西居民Thomas Calamia,及43歲聖荷西居民Samuel Torres,其中Torres的屍體至今未被尋獲,也是少數看到地檢官在沒有找到屍體就控疑犯謀殺罪的案件。

疑犯Padilla也被控自2021年5月開始至同年7月,涉及一連串的犯罪,包括多次持刀攻擊人、槍擊暴力及殺人,拒絕警方汽車欄查並衝撞警員,疑犯最終在南灣Coyote Creek一帶被警方逮捕,並送入縣監獄,目前持續遭羈押。

因為涉及多起案件,警方呼籲民眾若有任何相關資訊,可致電(408) 277-5283與警方聯繫。

