支付系統公司PayPal週二宣布,在未來幾個星期裁減大約7%人手,即約共裁員2千人。

PayPal行政總裁在聲明中強調,雖然公司在縮減和控制營運成本開支,以及核心資源調配方面已經取得進展,但公司正面對宏觀經濟大環境的挑戰,因此公司仍需要進一步削減開支。

他又說,被裁退的員工,將可獲得遣散費和所需要的支援。

PayPal第三季盈利和收益都符合市場預期,但預測第四季收益將未達標,不過就看好整個財政年度的業績前景。

