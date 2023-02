美國影星艾力寶雲被控兩項過失殺人罪

【有線新聞】

美國影星艾力寶雲拍攝電影期間,用道具槍擊斃攝影師案,艾力寶雲和槍械主管,各被控兩項過失殺人罪。檢方指控艾力寶雲多項魯莽疏忽,接受槍械訓練期間,分心跟家人通電話,只上了半堂。一旦罪成,最高刑罰判囚5年。

艾力寶雲2021年10月,在片場實彈擊斃女攝影師的意外。他一直堅稱自己沒有責任,但新墨西哥州檢察官在起訴書中指,是艾力寶雲和道具槍械主管里德,連串極度魯莽疏忽的行為,刻意忽視安全守則,導致意外。

檢方指艾力寶雲早在電影開拍前,沒有參與強制槍械安全訓練課堂。及後在片場最少1小時的訓練,他只上了半堂,便分心只顧跟家人通電話,完全沒有認真完成整個訓練。

拍攝時兩人亦沒遵從安全指引,里德應需在艾力寶雲面前,檢查清楚道具槍內沒實彈,再親手把槍交到艾力寶雲手上,並指導他槍管的方向。但里德當時離開了現場,槍只由助導交予艾力寶雲,而里德本身根本未具足夠資格及經驗,出任電影道具槍械主管。攝製組大部分成員亦因為安全疑慮,在出事前一天退出,但身兼監製的艾力寶雲,沒有理會亦沒處理。

檢方又對艾力寶雲聲稱沒有扣動扳機的說法存疑,指現場取得的影片和相片均顯示,他多次把手指放在扳機位置。根據聯邦調查局事後測試,道具槍性能正常,不扣動扳機不會射出子彈。

艾力寶雲和里德,各被控兩項過失殺人罪,暫時無須關押。若罪名較重、涉及槍械的控罪罪成,最高刑罰是判監5年,兩人律師都表明不會認罪。

