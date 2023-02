高盛預測聖荷西房價下滑25% 市長馬漢受訪稱不擔心

【KTSF 古琳嘉報導】

投資大行高盛(Goldman Sachs)預測今年全美有四個城市,房價會出現超過25%的下跌,其中南灣聖荷西市名列其中,對此剛上任的聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)怎麼看呢?而來自高科技界的他,又是如何解讀矽谷從去年底開始,一波接著一波的裁員潮?

高盛在本月稍早前,發給客戶的筆記中表示,2023年一整年全美房市會持續下跌,而且跌幅會繼續擴大,該筆記點名其中四個城市會出現,如2008年金融海嘯時的情況,預測當地的房價跌幅可能會超過25%,這四個城市分別是加州聖荷西、聖地牙哥、德州奧斯丁,以及阿利桑那州鳳凰城.

面對聖荷西被點名,新上任的市長馬漢在接受本台專訪時一點都不擔心,他認為先前聖荷西的房價飆漲,部份公司過度擴張,現在只是逐漸回復正常水平。

馬漢說:「我們看到了我們的房市快速擴張,一些地方大型僱主也迅速擴張,我認為現在看到一些縮減,只是回歸到正常點,他們不可能一直這樣成長下去,我認為正在看到的是一些重置,而這不會是有些人所害怕的,我們仍有基本上強勁的本地經濟,人們和公司仍然想要留在灣區,我們有最好的人才、最好的天氣,我認為我們的未來很光明。」

儘管在疫情期間,許多小商業和公司都受到經濟衝擊,不過馬漢認為,從當前的稅收看來,聖荷西市的經濟韌性仍很強。

馬漢說:「我們看到物業稅很有活力,銷售稅也有反彈,我認為我們的經濟力量真的來自於創新以及我們擁有的人才。」

年僅40歲的馬漢,來自高科技界和商界他是公民科技平台Brigade Media的共同創辦人,對於全球關注矽谷自去年底開始的裁員潮持續,馬漢認為危機就是轉機。

馬漢說:「我們確看到一些大型科技公司在裁員,這通常也是人們開始創業的機會,所以希望我們會看到更多初創公司從下行中冒出,我認為我們應對未來樂觀,但當然在財務上要負責任,因為會有幾年的顛簸。」

馬漢已經宣誓上任,不過正式的就職典禮則是週三才登場,他也向本台透露就職演說重點。

馬漢說:「我會談到聚焦在基本需求,我們已經擔負起很多責任,特別在疫情期間,現在是時候該回到基本面,我們社區想要安全,想生活在乾淨的城市中,想獲得許可在適當的地方建屋,一旦回歸這些業務,有一個安全和乾淨的城市,下一個大的項目就是應對無家可歸問題,我們要讓大家回到室內,進入住房和收容所,獲得治療以及職業培訓。」

馬漢的就職典禮於本週三傍晚6點舉行,地點是聖荷西市藝術中心(Center for the Performing Art),出席者須事先登記,典禮有演說、表演以及音樂等環節。

