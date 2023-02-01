高盛預測聖荷西房價下滑25% 市長馬漢受訪稱不擔心

【KTSF 古琳嘉報導】

投資大行高盛（Goldman Sachs）預測今年全美有四個城市，房價會出現超過25%的下跌，其中南灣聖荷西市名列其中，對此剛上任的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）怎麼看呢？而來自高科技界的他，又是如何解讀矽谷從去年底開始，一波接著一波的裁員潮？

高盛在本月稍早前，發給客戶的筆記中表示，2023年一整年全美房市會持續下跌，而且跌幅會繼續擴大，該筆記點名其中四個城市會出現，如2008年金融海嘯時的情況，預測當地的房價跌幅可能會超過25%，這四個城市分別是加州聖荷西、聖地牙哥、德州奧斯丁，以及阿利桑那州鳳凰城．

面對聖荷西被點名，新上任的市長馬漢在接受本台專訪時一點都不擔心，他認為先前聖荷西的房價飆漲，部份公司過度擴張，現在只是逐漸回復正常水平。

馬漢說：「我們看到了我們的房市快速擴張，一些地方大型僱主也迅速擴張，我認為現在看到一些縮減，只是回歸到正常點，他們不可能一直這樣成長下去，我認為正在看到的是一些重置，而這不會是有些人所害怕的，我們仍有基本上強勁的本地經濟，人們和公司仍然想要留在灣區，我們有最好的人才、最好的天氣，我認為我們的未來很光明。」

儘管在疫情期間，許多小商業和公司都受到經濟衝擊，不過馬漢認為，從當前的稅收看來，聖荷西市的經濟韌性仍很強。

馬漢說：「我們看到物業稅很有活力，銷售稅也有反彈，我認為我們的經濟力量真的來自於創新以及我們擁有的人才。」

年僅40歲的馬漢，來自高科技界和商界他是公民科技平台Brigade Media的共同創辦人，對於全球關注矽谷自去年底開始的裁員潮持續，馬漢認為危機就是轉機。

馬漢說：「我們確看到一些大型科技公司在裁員，這通常也是人們開始創業的機會，所以希望我們會看到更多初創公司從下行中冒出，我認為我們應對未來樂觀，但當然在財務上要負責任，因為會有幾年的顛簸。」

馬漢已經宣誓上任，不過正式的就職典禮則是週三才登場，他也向本台透露就職演說重點。

馬漢說：「我會談到聚焦在基本需求，我們已經擔負起很多責任，特別在疫情期間，現在是時候該回到基本面，我們社區想要安全，想生活在乾淨的城市中，想獲得許可在適當的地方建屋，一旦回歸這些業務，有一個安全和乾淨的城市，下一個大的項目就是應對無家可歸問題，我們要讓大家回到室內，進入住房和收容所，獲得治療以及職業培訓。」

馬漢的就職典禮於本週三傍晚6點舉行，地點是聖荷西市藝術中心（Center for the Performing Art），出席者須事先登記，典禮有演說、表演以及音樂等環節。

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