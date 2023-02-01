半月灣農場槍擊案已發生一週 當地居民舉行追思會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

半月灣農場槍擊案已發生一週，當地居民週二下午舉行追思會，San Mateo縣議會週二也在會議上為死難者默哀。

說：「今天我們緬懷那些因槍支暴力而生命短暫的兄弟姐妹們。」

半月彎大規模槍案已經過了一周，當地的民眾仍持續哀悼中，並尋求解決之道，週二下午不同的宗教代表、社區領袖出席追悼會。

San Mateo縣議會週二開會為7位槍案死難者默哀，選區包括半月彎的縣議員Ray Mueller說，社區的居民仍在尋找答案，這樣規模的槍擊案，為什麼會發生在純樸的城市，同時希望這樣的悲劇不會再發生，經由這次的慘劇，也透露出農工們的生活條件有多糟，希望能找出長久解決之道，來幫助這些弱勢族群。

Mueller說：「對死者家人展現最好的方式，就是他們不會被遺忘，推進政策以紀念他們的生命。」

另一位縣議員David Canepa則表示，除了農工的居住環境，精神健康也非常重要，他在會議上呼籲州長紐森給予更多資源。

週二在議會上，議員們也訂這個星期為全國槍枝暴力倖存者週。

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