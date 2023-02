借書證持有人可到公立圖書館索取加州州立公園免費停車證

【KTSF 萬若全報導】

加州有超過200個州立公園和海灘停車都要收費的,但大家知不知道現在有三種方式,可以免費進入州立公園,其中一個符合免費資格的就是持有公立圖書館借書證。

第一是加州所有四年級學生,可以獲得免費的加州州立公園探險通行證,在整個學年內免費探索19個精選的州立公園。

第二是所有加州人,都可以通過使用他們的公立圖書館借書證,到圖書館索取州立公園免費停車證,每個停車證可准許最多乘坐9人的汽車,進入200多個參與這項計劃的州立公園,詳情可向圖書館查詢。

第三則是領取CalWORKs的家庭、領取SSI的個人,以及62歲及以上低收入的加州人,可以通過智能手機或其他網絡設備,申請金熊通行證(Golden Bear Pass),可以全年免費前往州立公園。

免費項目的目的,是希望加州人有機會多進入美麗的州立公園,並享受在大自然帶來的所有好處。

詳情可瀏覽:

https://www.parks.ca.gov/?page_id=30641

https://www.parks.ca.gov/NewsRelease/1146

