聯儲局再加息4分之1厘 提示會繼續加息直至通脹回落至2%

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息4分之1厘,並且提示會繼續加息,直至通脹回落至2%目標。

聯儲局開完兩天議息會議後,週二決定加息0.25厘,聯儲局近一年來八次加息,當中有四次加4分之3厘,是自80年代初以來,聯儲局最快速的加息動作,以打擊40年來高企的通脹。

連串加息行動令聯邦短期基金利率由零推高到現時的4.5厘至4.75厘。

聯儲局官員預測,在3月和5月下兩次會議上,也會分別再加息4分之1厘,然後再視乎經濟表現而考慮是否停止加息。

官員認為,最近通脹數據有改善,但現時的加息進程仍然適當,因為工人薪金持續增長,勞工市場持續需要緊張,而服務業的通脹仍然高企,聯儲局的目標,就是要將通脹降回2%水平。

包維爾說:「過去三個月通脹數據顯示,按月物價漲幅有減少,雖然近期的發展令人鼓舞,但我們需要更多實質證據,去明確證明通脹真的持續下滑。」

加息的消息公佈之後,華爾街股市由跌轉升,主要指數全面報升,其中Nasdaq升2%。

