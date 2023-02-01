聯儲局再加息4分之1厘 提示會繼續加息直至通脹回落至2%

February 1, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息4分之1厘，並且提示會繼續加息，直至通脹回落至2%目標。

聯儲局開完兩天議息會議後，週二決定加息0.25厘，聯儲局近一年來八次加息，當中有四次加4分之3厘，是自80年代初以來，聯儲局最快速的加息動作，以打擊40年來高企的通脹。

連串加息行動令聯邦短期基金利率由零推高到現時的4.5厘至4.75厘。

聯儲局官員預測，在3月和5月下兩次會議上，也會分別再加息4分之1厘，然後再視乎經濟表現而考慮是否停止加息。

官員認為，最近通脹數據有改善，但現時的加息進程仍然適當，因為工人薪金持續增長，勞工市場持續需要緊張，而服務業的通脹仍然高企，聯儲局的目標，就是要將通脹降回2%水平。

包維爾說：「過去三個月通脹數據顯示，按月物價漲幅有減少，雖然近期的發展令人鼓舞，但我們需要更多實質證據，去明確證明通脹真的持續下滑。」

加息的消息公佈之後，華爾街股市由跌轉升，主要指數全面報升，其中Nasdaq升2%。

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