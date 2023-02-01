共和黨眾議員George Santos暫時退出眾院一委員會 堅拒辭職

February 1, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
(U.S. House Office of Photography)

【KTSF 張麗月報導】

涉嫌虛報履歷資料，受到越來越大壓力的共和黨籍紐約州聯邦眾議員George Santos週二宣布，暫時退出眾議院屬下一個委員會，但他仍然堅持不辭職。

捲入虛報履歷造假醜聞的共和黨籍紐約州聯邦眾議員Santos，雖然面對要求他辭職的聲音不絕於耳，但他一於少理，我行我素，不理批評，還誓言要做完他兩年的眾議員任期。

不過由於面對越來越大壓力，他週二終於宣布，辭去眾議院屬下兩個委員會，分別是「小商業及自然科學」，以及「太空及科技委員會」的職務，消息指，他今次退下是自願性質。

Santos說，他在週一已經與眾議長麥卡錫會面過，並且告知對方他的意願，麥卡錫也表示，他這決定是適當做法。

除此之外，Santos也正面對有關他競選財務經費的法律審查，眾議院道德委員會的投訴，以及包括來自共和黨內部要求他辭職的聲音，部份這些壓力的矛頭更伸展至麥卡錫，和其他眾議院共和黨領袖，因為他們維護支持Santos加入眾議院這些委員會，但就設法拉攏更多票源，企圖將民主黨籍聯邦眾議員Ilhan Omar趕出眾議院屬下的外交事務委員會。

Santos週二對記者說，他今次作出暫時退下的決定，就是考慮到Omar事件的辯論，他不想他的事，將趕走Omar的機會分散注意力。

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