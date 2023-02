共和黨眾議員George Santos暫時退出眾院一委員會 堅拒辭職

【KTSF 張麗月報導】

涉嫌虛報履歷資料,受到越來越大壓力的共和黨籍紐約州聯邦眾議員George Santos週二宣布,暫時退出眾議院屬下一個委員會,但他仍然堅持不辭職。

捲入虛報履歷造假醜聞的共和黨籍紐約州聯邦眾議員Santos,雖然面對要求他辭職的聲音不絕於耳,但他一於少理,我行我素,不理批評,還誓言要做完他兩年的眾議員任期。

不過由於面對越來越大壓力,他週二終於宣布,辭去眾議院屬下兩個委員會,分別是「小商業及自然科學」,以及「太空及科技委員會」的職務,消息指,他今次退下是自願性質。

Santos說,他在週一已經與眾議長麥卡錫會面過,並且告知對方他的意願,麥卡錫也表示,他這決定是適當做法。

除此之外,Santos也正面對有關他競選財務經費的法律審查,眾議院道德委員會的投訴,以及包括來自共和黨內部要求他辭職的聲音,部份這些壓力的矛頭更伸展至麥卡錫,和其他眾議院共和黨領袖,因為他們維護支持Santos加入眾議院這些委員會,但就設法拉攏更多票源,企圖將民主黨籍聯邦眾議員Ilhan Omar趕出眾議院屬下的外交事務委員會。

Santos週二對記者說,他今次作出暫時退下的決定,就是考慮到Omar事件的辯論,他不想他的事,將趕走Omar的機會分散注意力。

