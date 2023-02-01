舊金山農曆新年大巡遊將吸引大量訪客 執法部門增派警力應對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）今個週末舉行農曆新年大巡遊預計會吸引大量訪客，針對近日在農曆新年期間發生的槍擊事件，執法部門亦公佈相關的安全措施。

舊金山過去的農曆新年大巡遊，都吸引很多遊客慕名而來，這個活動亦曾被喻為全球頭十的巡遊，是亞洲以外最大型的農曆新年大巡遊。

中華總商會表示，今個週末將會吸引到破紀錄的人流，預計到時會有約100萬的人沿途觀賞。

舊金山警察局長Bill Scott表示，今年在應對公共安全方面，與往年一樣都會增派警力，雖然警方面臨人手不足的挑戰，但警方確保會調派充足的人手，在這種大型活動維持治安，警察局亦會和縣警和其他社區人士緊密合作。

針對近日的槍擊案，他亦明白市民會擔心人身安全。

Scott說：「我們明白和理解市民會感到焦慮，但我們希望市民覺得可以如常生活，可以繼續向前行，警方會在場，確保每個大巡遊參加者的安全。」

舊金山縣警局長Paul Miyamoto表示，縣警亦面臨人手不足的問題，他們同樣會調派人手應對，又指市民本週末將會看到縣警中的精英，縣警員屆時會提高警戒，在巡遊地點附近高姿態巡邏。

Miyamoto說：「確保公共安全是人人有責，穿制服的我們會和彼此跟地檢處合作，但大眾也要知道，如果你看到可疑的事要讓我們知道，這樣我們才可以將資源帶到有需要的地方。」

今個週末一連兩日的街會和節慶活動，對於華埠的小商業非常關鍵，中華總商會表示在農曆新年期間，小商業的生意額可以比平時多三成。

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