舊金山農曆新年大巡遊將吸引大量訪客 執法部門增派警力應對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)今個週末舉行農曆新年大巡遊預計會吸引大量訪客,針對近日在農曆新年期間發生的槍擊事件,執法部門亦公佈相關的安全措施。

舊金山過去的農曆新年大巡遊,都吸引很多遊客慕名而來,這個活動亦曾被喻為全球頭十的巡遊,是亞洲以外最大型的農曆新年大巡遊。

中華總商會表示,今個週末將會吸引到破紀錄的人流,預計到時會有約100萬的人沿途觀賞。

舊金山警察局長Bill Scott表示,今年在應對公共安全方面,與往年一樣都會增派警力,雖然警方面臨人手不足的挑戰,但警方確保會調派充足的人手,在這種大型活動維持治安,警察局亦會和縣警和其他社區人士緊密合作。

針對近日的槍擊案,他亦明白市民會擔心人身安全。

Scott說:「我們明白和理解市民會感到焦慮,但我們希望市民覺得可以如常生活,可以繼續向前行,警方會在場,確保每個大巡遊參加者的安全。」

舊金山縣警局長Paul Miyamoto表示,縣警亦面臨人手不足的問題,他們同樣會調派人手應對,又指市民本週末將會看到縣警中的精英,縣警員屆時會提高警戒,在巡遊地點附近高姿態巡邏。

Miyamoto說:「確保公共安全是人人有責,穿制服的我們會和彼此跟地檢處合作,但大眾也要知道,如果你看到可疑的事要讓我們知道,這樣我們才可以將資源帶到有需要的地方。」

今個週末一連兩日的街會和節慶活動,對於華埠的小商業非常關鍵,中華總商會表示在農曆新年期間,小商業的生意額可以比平時多三成。

