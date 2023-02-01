農曆新年大巡遊其中一支隊伍將透過旗幟展現移民故事（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

這個星期六的舊金山農曆新年大巡遊中，舊金山中華文化中心將有一支隊伍，由16名亞裔和拉美裔婦女手持自製的旗幟，展示不同的移民故事。

16支旗幟中的這一支，是2006年移民來美國的Selina設計的旗，上面的兩隻手，一隻代表她、一隻代表女兒，鎖匙代表Selina來到美國面對住屋方面的重重困難。

Selina說：「這支旗代表媽媽對孩子的愛，也希望我們的社區也同樣有愛，我會和另外15位其他參與的朋友，一起展示不同的移民故事。」

參與這個名為《仰望》的藝術創作項目的16個女性，在跨文化、跨語言的環境中，以自己的經歷為題材，製作出這些旗。

藝術家Christine Wong-Yap說：「身為一個藝術家，我想我可以能夠要觀眾關注社會和平等問題，聚焦在正面的東西，製造出像這樣的計劃，讓人們感覺是社會的一份子，而不是製造分裂。」

六個月的時間成品完成，創作人將會親自持著自己製作的旗參與遊行。

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