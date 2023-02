農曆新年大巡遊其中一支隊伍將透過旗幟展現移民故事（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

這個星期六的舊金山農曆新年大巡遊中,舊金山中華文化中心將有一支隊伍,由16名亞裔和拉美裔婦女手持自製的旗幟,展示不同的移民故事。

16支旗幟中的這一支,是2006年移民來美國的Selina設計的旗,上面的兩隻手,一隻代表她、一隻代表女兒,鎖匙代表Selina來到美國面對住屋方面的重重困難。

Selina說:「這支旗代表媽媽對孩子的愛,也希望我們的社區也同樣有愛,我會和另外15位其他參與的朋友,一起展示不同的移民故事。」

參與這個名為《仰望》的藝術創作項目的16個女性,在跨文化、跨語言的環境中,以自己的經歷為題材,製作出這些旗。

藝術家Christine Wong-Yap說:「身為一個藝術家,我想我可以能夠要觀眾關注社會和平等問題,聚焦在正面的東西,製造出像這樣的計劃,讓人們感覺是社會的一份子,而不是製造分裂。」

六個月的時間成品完成,創作人將會親自持著自己製作的旗參與遊行。

