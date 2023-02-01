蘋果兩名前職員指公司保密工作環境違反勞工法

【KTSF 歐志洲報導】

根據紐約時報的報導，蘋果公司的兩名前職員向全國勞資關係委員會申訴，公司的保密工作環境違反勞工法，委員會調查後發現，申訴背後有足夠理由，雙方如果無法和解，委員會可以針對事件舉行公聽會。

報導指出，蘋果公司在2021年職員對勞資關係有所不滿的時候，公司執行長Tim Cook向全體職員發電郵，說會用盡所有能力，來找出向外界洩漏公司消息的人。

電郵突顯蘋果嚴厲執行對公司事務保密的公司文化，當時有一群前任和現任職員，正在收集公司中有關辱罵、騷擾和歧視方面的資料，當中有兩人針對公司的作風，向全國勞資關係委員會投訴。

委員會在調查後指出，蘋果公司和其管理層，在反對職員共同爭取利益的時候，可能違反聯邦勞資法。

對公司提出五項指控的兩名前職員，一個是工程項目經理，一個是保安部門的工程師，他們當時組成一個名為#AppleToo的權益小組，來收集公司中有關虐待、騷擾和報復等行為的資料。

這小組也指，公司反對職員向彼此、向家人或媒體談問題，所以允許一些經理持續作出不當的行為，公司也不讓職員們討論薪資、工作時間和環境等問題。

申訴人特別提到Tim Cook的電郵，說洩漏公司資訊的人不適合在公司工作。

全國勞資關係委員會發言人表示，要是雙方無法就事件和解，委員會將正式投訴蘋果公司，並舉行公聽會。

蘋果公司方面還沒有就這事件的最新進展表態。

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