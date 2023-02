蘋果兩名前職員指公司保密工作環境違反勞工法

【KTSF 歐志洲報導】

根據紐約時報的報導,蘋果公司的兩名前職員向全國勞資關係委員會申訴,公司的保密工作環境違反勞工法,委員會調查後發現,申訴背後有足夠理由,雙方如果無法和解,委員會可以針對事件舉行公聽會。

報導指出,蘋果公司在2021年職員對勞資關係有所不滿的時候,公司執行長Tim Cook向全體職員發電郵,說會用盡所有能力,來找出向外界洩漏公司消息的人。

電郵突顯蘋果嚴厲執行對公司事務保密的公司文化,當時有一群前任和現任職員,正在收集公司中有關辱罵、騷擾和歧視方面的資料,當中有兩人針對公司的作風,向全國勞資關係委員會投訴。

委員會在調查後指出,蘋果公司和其管理層,在反對職員共同爭取利益的時候,可能違反聯邦勞資法。

對公司提出五項指控的兩名前職員,一個是工程項目經理,一個是保安部門的工程師,他們當時組成一個名為#AppleToo的權益小組,來收集公司中有關虐待、騷擾和報復等行為的資料。

這小組也指,公司反對職員向彼此、向家人或媒體談問題,所以允許一些經理持續作出不當的行為,公司也不讓職員們討論薪資、工作時間和環境等問題。

申訴人特別提到Tim Cook的電郵,說洩漏公司資訊的人不適合在公司工作。

全國勞資關係委員會發言人表示,要是雙方無法就事件和解,委員會將正式投訴蘋果公司,並舉行公聽會。

蘋果公司方面還沒有就這事件的最新進展表態。

