Menlo Park和舊金山各推出可負擔房屋

【KTSF 萬若全報導】

中半島Menlo Park和舊金山（三藩市）各推出可負擔房屋，環境優美，交通便利。

Menlo Park全新可負擔房屋發展項目Gateway Rising Apartment，現正公開接受申請，共139單位，包括1至3房，51單位現正接受申請，截止日期2月17日下午5點。

Gateway Rising地點1345 Willow Rd，坐落於101公路旁邊，鄰近有IKEA、史丹福大學及購物商場、Caltrain火車。

另一個可負擔房屋是位於舊金山灣景區旁邊，196可負擔家庭房屋單位，Candlestick Heights有11個單位現正接受申請。

中籤者獲得單位後，將再抽出500名申請者，納入等候名單。

今次推出有一至兩房單位，針對50-60%中等收入，也就是月薪3,132元至4,856元，月租在1,566元至2,428元之間，截止日期2月8號，地址是859 Jamestown Ave。

Candlestick Heights是2014年LM規劃建築設計師和舊金山市政府合作，將二戰後興建的公共房屋重建。

Candlestick Heights交通方便，近101公路，3分鐘步行可到3街輕鐵，乘搭中央地鐵可直達華埠市中心。

有關這兩項可負擔房屋項目的詳情可瀏覽：

Menlo Park：http://www.midpen-housing.org/property/gateway-rising/

舊金山：https://lmdevpartners.com/projects/candlestick-heights/

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