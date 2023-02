Menlo Park和舊金山各推出可負擔房屋

【KTSF 萬若全報導】

中半島Menlo Park和舊金山(三藩市)各推出可負擔房屋,環境優美,交通便利。

Menlo Park全新可負擔房屋發展項目Gateway Rising Apartment,現正公開接受申請,共139單位,包括1至3房,51單位現正接受申請,截止日期2月17日下午5點。

Gateway Rising地點1345 Willow Rd,坐落於101公路旁邊,鄰近有IKEA、史丹福大學及購物商場、Caltrain火車。

另一個可負擔房屋是位於舊金山灣景區旁邊,196可負擔家庭房屋單位,Candlestick Heights有11個單位現正接受申請。

中籤者獲得單位後,將再抽出500名申請者,納入等候名單。

今次推出有一至兩房單位,針對50-60%中等收入,也就是月薪3,132元至4,856元,月租在1,566元至2,428元之間,截止日期2月8號,地址是859 Jamestown Ave。

Candlestick Heights是2014年LM規劃建築設計師和舊金山市政府合作,將二戰後興建的公共房屋重建。

Candlestick Heights交通方便,近101公路,3分鐘步行可到3街輕鐵,乘搭中央地鐵可直達華埠市中心。

有關這兩項可負擔房屋項目的詳情可瀏覽:

Menlo Park:http://www.midpen-housing.org/property/gateway-rising/

舊金山:https://lmdevpartners.com/projects/candlestick-heights/

