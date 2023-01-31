香港的士近日現身灣區和洛杉磯 車主談買車歷程（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一架香港的士近日現身於南加州洛杉磯華埠，甚至在灣區都可以見到它的蹤影，原來這架「的士」由一位香港移民專程在日本進口，車主表示，全因對香港的交通工具情有獨鍾。

這架「紅的」外表似模似樣，坐在車上有沒有回了香港的感覺呢？

車上的咪錶、禁煙貼紙，甚至是收費表，都是車主在香港找回來。

這位來自香港的車主胡杰（Joe Wu），3歲的時候移民美國，住在洛杉磯的他，獲邀參加灣區周末一個香港人活動，專程從南加州駛上來，他說這架車的故事在2021年開始。

胡杰說：「因為疫症期間在家中很悶，所以我想找一個項目來做，所以我就找了一個西雅圖的朋友，他是專門入口日本車來美國，他就幫我找了這架1997年的豐田Comfort。」

這架來自日本名古屋的Comfort，用了一兩個月運來美國，原本是白色，是架教練車，而里數亦很低，究竟這架車要多少錢呢？

胡杰說：「日本買大約5千美元左右，之後車身包膜就比車貴，要6千元，在南加州有間專做包膜的店，幫我把整架車包成紅色。」

胡杰本身不是的士司機，改裝這架的士是出於對香港的掛念，亦覺得的士可以代表到香港。

胡杰說：「我想將香港帶到美國，我只是喜歡香港，我喜歡交通工具，我以前小時候好喜歡的士，好喜歡巴士和地鐵，我覺得是個香港的象徵。」

他說想藉這架的士將快樂帶給其他人，特別是兜風的時候，除了這架香港的士之外，他希望將來可以入口一架小巴，甚至是巴士。

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