香港的士近日現身灣區和洛杉磯 車主談買車歷程（視頻）

一架香港的士近日現身於南加州洛杉磯華埠,甚至在灣區都可以見到它的蹤影,原來這架「的士」由一位香港移民專程在日本進口,車主表示,全因對香港的交通工具情有獨鍾。

這架「紅的」外表似模似樣,坐在車上有沒有回了香港的感覺呢?

車上的咪錶、禁煙貼紙,甚至是收費表,都是車主在香港找回來。

這位來自香港的車主胡杰(Joe Wu),3歲的時候移民美國,住在洛杉磯的他,獲邀參加灣區周末一個香港人活動,專程從南加州駛上來,他說這架車的故事在2021年開始。

胡杰說:「因為疫症期間在家中很悶,所以我想找一個項目來做,所以我就找了一個西雅圖的朋友,他是專門入口日本車來美國,他就幫我找了這架1997年的豐田Comfort。」

這架來自日本名古屋的Comfort,用了一兩個月運來美國,原本是白色,是架教練車,而里數亦很低,究竟這架車要多少錢呢?

胡杰說:「日本買大約5千美元左右,之後車身包膜就比車貴,要6千元,在南加州有間專做包膜的店,幫我把整架車包成紅色。」

胡杰本身不是的士司機,改裝這架的士是出於對香港的掛念,亦覺得的士可以代表到香港。

胡杰說:「我想將香港帶到美國,我只是喜歡香港,我喜歡交通工具,我以前小時候好喜歡的士,好喜歡巴士和地鐵,我覺得是個香港的象徵。」

他說想藉這架的士將快樂帶給其他人,特別是兜風的時候,除了這架香港的士之外,他希望將來可以入口一架小巴,甚至是巴士。

