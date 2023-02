【KTSF】

加州中谷Tracy的公路巡警(CHP)公開多張汽車卡在馬路裂縫的照片,呼籲駕駛人要遵從封路的指示,切勿擅自駛入,否則可能如照片中的駕駛人般遭殃。

事發於Kasson路路段,公路巡警指,這些意外完全可以避免,因為道路已清楚展示封路的路牌,而且已設置路障,駕駛照片中汽車的司機已被發告票。

當局指,放置這些路牌和路障,就是要保障駕駛人的安全,避免這類意外發生,如果遇上封路,切勿強行駛入,應改路前往目的地。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。