舊金山一項5千元的獎學金開始接受高中生申請。

這項名為「Bridge to Excellence」的獎學金,在去年頒給16個高中生。

合資格申請的必須是舊金山聯合校區在今年春季畢業的學生,條件包括:必須有高過3.20 的GPA、顯示有嚴重的經濟需要、需要是家中第一個上大學的人、必須顯示會致力完成大學畢業、展示有領導才能、並將進入一個四年大學課程。

這獎學金的申請截止日期是3月17日,有興趣多了解的民眾,可以到市府網站搜尋:https://sf.gov/apply-bridge-excellence-scholarship

