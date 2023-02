【KTSF】

總統拜登週一通知國會,將於5月11日同時取消生效了3年的全國緊急狀態和公共衛生緊急狀態。

全國緊急狀態和公共衛生緊急狀態,是時任總統特朗普於2020年3月13日首次宣布國家緊急狀態,並在拜登2021年1月上任以來,一再延長緊急狀態,因應全球逐漸放寬並恢復正常,拜登政府因此認為美國亦可以跟隨。

