影評：埃及的一起政治陰謀《開羅謀殺案》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

今年代表瑞典角逐奧斯卡的,是一部埃及裔導演在土耳其拍攝的驚悚片。埃及首都開羅,教導伊斯蘭的大專學府,發生政治謀殺。

現代埃及,首都開羅的Al-Azhar 大學是國際著名並具極度影響力,教導伊斯蘭的大專學府。在這個虛構的故事中,大學領導人因為健康理由必須下台。大學的學者委員會必須選出新的領導人。而因為領導人對國家的政治也有巨大影響力,國家安全部想要接替人,也是親政府的人,於是安排了Ibrahim 上校完成這個任務。但是要給Ibrahim 提供大學內情報的線人被殺,Ibrahim 也就需要找來一個新的線人。

新人選是鄉村中捕魚家庭的孩子Adam。Adam 正好目睹線人被殺的那一刻,但因為害怕家人受傷害,也就接受當線人的任務。他必須滲透入同樣在大學中的殺手群,但後來也因為發現政府內定的人選涉及醜聞,而也加入推翻這人選的行動中。來自樸素背景的Adam,捲入政治陰謀中,最終能否擺脫?

電影在去年戛納影展中,獲得最佳劇本,也出自導演Tarik Saleh 的手筆。導演依靠自己熟悉的環境,在國外拍攝可能涉及埃及政治敏感的影片。六年前的《The Nile Hilton Incident》,也因為政治因素,而導致導演被禁止進入埃及。這部《Cairo Conspiracy》必須在土耳其拍攝,但也因為導演對題材的深入認識,能夠把觀眾帶進這個似乎帶有神秘色彩的世界中。看劇中小人物,如何從政治遊戲中的一個棋子,轉為一個決定結果的主要關鍵。故事的轉折引人入勝,製造一定的緊張,提高電影結局的籌碼。

《開羅謀殺案 Cairo Conspiracy》帶觀眾進入帶宗教色彩的懸疑世界。電影滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在北灣San Rafael 的Smith Rafael 電影中心,還有洛杉磯Glendale 市的Laemmle 戲院上映。

電影網頁:http://www.samuelgoldwynfilms.com/cairo-conspiracy/

“Cairo Conspiracy” Review: A political thriller set in Egypt’s Al-Azhar University

“Screening Room” reviews “Cairo Conspiracy”

Rating: 4 out of 5 stars

Now showing at Smith Rafael Film Center in San Rafael, and Laemmle Glendale in Los Angeles