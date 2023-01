【KTSF】

灣區經歷了百年一遇的風暴,舊金山(三藩市)市府為了更準確評估市內的損毀程度,鼓勵市民參與填寫社區問卷,向市府報告風暴引致的財物損失。

截至上星期,舊金山市府估計風暴導致市內的基建損失達到1700萬元,初步估計私人財物損失高達1000萬元。

市府呼籲市民以及商戶由除夕夜至今,如果蒙受風暴帶來的損失,其中包括因水浸、山泥傾瀉、樹木或電線桿倒塌,或路面坑洞導致損失,參與填寫社區問卷,這樣做會幫助緊急事務管理局更準確評估全市的受損程度,有助市府向州和聯邦申請應急以及災後重建的撥款。

詳情可瀏覽:sf72.org/blog/storm-recovery

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。