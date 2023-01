舊金山市府執法部門將推新措施 加強協助仇恨事件受害人（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對亞裔的仇恨事件持續發生,舊金山市府的執法部門宣布將推行一系列措施,來加強給予仇恨事件受害人的協助。

舊金山警察局長Bill Scott週四表示,在南加州Monterey Park槍擊事件發生後,特別有加強在舊金山華埠的警察巡邏。

Scott說:「困難是持續這類增加的巡邏,但是我們會致力於這麼做,這也是市長多次重申的,縱然我們面對警力方面的危機,但我們會盡力做出調整,來確保這個社區,特別是華埠會見到更多的警察,執行巡邏的警員做了充足的工作,他們對這個社區有很好的認識,也知道人們對他們信任。」

舊金山市府律師辦公室指出,仇恨事件的報告有稍微減少,但不時還會傳出有針對亞裔,尤其是對年長人士的襲擊事件發生。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)說:「我們今天宣布的工作,綜合了這裡所有人一起,對應突增的仇恨犯罪,這是在新冠疫情開始後,被我們的一些國家領袖煽風點火的結果。」

舊金山地檢處和警察部門宣布制定一個針對仇恨事件的統一應對方案,以確保受害人能夠得到更好的協助,並在法庭進程中,得到更好的溝通資訊,地檢處的受害人服務部門,也已有會說粵語和普通話的人員,幫助暴力罪案受害人,給他們提供事件的調查進展和結果。

警察部門也強調,目前聘有100名會說粵語的警員,超過20名會說普通話的警員。

另外,地檢處和警察部門也將在下個月舉行一個針對仇恨事件的市政峰會,讓居民、社區機構和執法機構有溝通和尋找問題解決方法的機會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。