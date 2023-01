【KTSF】

聖荷西週五清晨發生今年首宗致命車禍。

警方透露,三名青少年開著一輛偷來的汽車,在Cottle路和Blossom Hill路交界處高速行駛,撞到一個燈柱,立即起火燃燒。

車中兩名男女乘客死亡,開車的未成年男子受傷,但沒有生命危險,他面對駕駛失竊的汽車,和另外兩項開車誤殺的控罪。

有任何消息的民眾,可以聯絡警方。

