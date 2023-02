【KTSF】

Netflix將推出付費共享計劃。

串流媒體巨頭Netflix表示,計劃在3月底之前,開始阻止訂戶與家庭以外的人分享密碼來共享Netflix帳戶,Netflix並會推出一個新的付費共享計劃。

該公司已在拉美洲推出過一個類似的試驗計劃,訂戶每月額外支付3美元,就可以添加一個子帳戶。

目前Netflix允許多人共用一個帳戶,但所有人必須是同一個家庭的成員。

