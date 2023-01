田州5警涉毆打非裔男子致死 被起訴二級謀殺（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

田納西州Memphis市一名非洲裔男子,今年初在路上被多名警員截查時,發生暴力衝突致死,地檢官週四起訴涉案的Memphis市5名原警員,控告他們二級謀殺等罪名。

29歲非洲裔男子Tyre Nichols死亡案,Memphis市5名非洲裔警員,分別面對同樣二級謀殺、嚴重襲擊、嚴重綁架等罪名起訴。

Tyre Nichols 1月7日在Memphis市一個交通路口被警員截查時,與警員發生暴力衝突而被捕,要送院救治,他三天後傷重不治。

死者家人的律師Antonio Romanucci表示,獨立驗屍結果顯示,Nichols是受到嚴重毆打致死。

Antonio Romanucci說:「他流血和內出血很深,就是因為與警員肢體接觸造成。」

Nichols與警員衝突的錄影片段,將於稍後公開。

Shelby縣地檢官Steve Mulroy說:「這比典型的涉警命案更嚴重,但我認為看過影片便不會質疑控罪。」

事件發生後,整個Memphis市顯得不安,公眾也要求當局採取行動,起訴涉案的警員,當地警察局長就呼籲民眾冷靜,以確保社區的安全。

