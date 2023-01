法庭公開普洛西丈夫遇襲視頻

【KTSF 歐志洲報導】

去年10月底,前國會眾議長普洛西在舊金山的住家被一名男子入侵,普洛西的丈夫Paul Pelosi在事件中被襲擊的閉路電視畫面,連同入侵男子破門的畫面,在法庭令下週五公開,以下片段將出現的暴力鏡頭,可能會引起一些觀眾不安,敬請留意。

2022年10月28日清晨,首都警察在普洛西住家安裝的閉路電視拍到,42歲男子David DePape用錘子敲打一扇門,他之後用他的身體撞門,然後跨步進入屋內。

普洛西當時身在首都華盛頓,她82歲的丈夫Paul Pelosi告訴入侵者他需要用洗手間,Paul在這個時候打911,警方抵達現場之後,Paul打開門,畫面中可以看到Paul Pelosi和DePape同時握著錘子,警方要DePape放下錘子,可以聽到DePape說「不」,然後將錘子從Paul的手中拉走,之後向他的頭部打下去。

警員趕緊衝入屋內,將DePape制服、逮捕。

Paul Pelosi在事件中顱骨骨折,舊金山地檢處就襲擊事件對DePape提出6項指控,包括意圖謀殺,DePape對所有控罪表示不認罪。

除了這兩段視頻,當局也公佈了Paul Pelosi打911的求救電話,和調查人員在DePape被捕之後,盤問DePape時的對話。

