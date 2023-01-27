法庭公開普洛西丈夫遇襲視頻

【KTSF 歐志洲報導】
去年10月底，前國會眾議長普洛西在舊金山的住家被一名男子入侵，普洛西的丈夫Paul Pelosi在事件中被襲擊的閉路電視畫面，連同入侵男子破門的畫面，在法庭令下週五公開，以下片段將出現的暴力鏡頭，可能會引起一些觀眾不安，敬請留意。
2022年10月28日清晨，首都警察在普洛西住家安裝的閉路電視拍到，42歲男子David DePape用錘子敲打一扇門，他之後用他的身體撞門，然後跨步進入屋內。
普洛西當時身在首都華盛頓，她82歲的丈夫Paul Pelosi告訴入侵者他需要用洗手間，Paul在這個時候打911，警方抵達現場之後，Paul打開門，畫面中可以看到Paul Pelosi和DePape同時握著錘子，警方要DePape放下錘子，可以聽到DePape說「不」，然後將錘子從Paul的手中拉走，之後向他的頭部打下去。
警員趕緊衝入屋內，將DePape制服、逮捕。
Paul Pelosi在事件中顱骨骨折，舊金山地檢處就襲擊事件對DePape提出6項指控，包括意圖謀殺，DePape對所有控罪表示不認罪。
除了這兩段視頻，當局也公佈了Paul Pelosi打911的求救電話，和調查人員在DePape被捕之後，盤問DePape時的對話。
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