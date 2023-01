美國延長在美合資格港人逗留期兩年

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四簽署行政命令備忘錄,延長及擴大給予已經身在美國的香港人「押後強制離境」待遇,即是合資格在美國的香港人,只要在備忘錄簽署當天,即是在今年1月26號或之前已經身在美國,就可以在未來24個月無需被強制離境,可以繼續在美國居留與合法工作。

拜登在週四簽署的行政命令備忘錄中指出,《港區國安法》破壞香港人原本應該獲得《基本法》和《中英聯合聲明》保障的權利和自由,香港的自治和僅餘的民主,亦繼續受到中方破壞,學術自由受到限制,媒體自由又受到打擊。

自2020年6月國安法生效以來,最少有150名反對派的政治人物、活躍份子和示威者被拘留,超過1,200名政治犯被囚禁,以及有過萬人因為參與反政府示威而被捕,因此美國為了維護外交政策目標,推動民主和自由,繼續為香港人提供避風港,也將會繼續堅定支持香港人,以進一步鞏固美國在地區的利益。

拜登因此在週四同意延長及擴大給予已經身在美國的香港人「押後強制離境」的優待,保障他們不會被遣送出境,任何在美國的香港人,包括學生、遊客或持有工作簽證的僱員,都適用這項計劃,即使他們的簽證已經過期,仍可繼續合法居留。

最初的「押後強制離境」待遇為期18個月,將於2月5日到期,但最新的備忘錄,將這個逗留美國的期限延長多兩年,到2025年1月,合資格的香港人在這段期間,也可以在美國合法居留及工作。

拜登也指示國土安全部長,考慮對持有非移民類別,F1簽證學生的香港人,終止實施有關的監管規例。

香港特區政府否認基於政治偏見或因素,而向那些參與2019年反送中運動的人士問罪,強調是嚴格依法並根據證據,追究涉案的個人、機構及組織,因此批評美國的指控完成不成立。

除了美國之外,英國與歐盟都質疑,香港區國安法凌駕基本法,聯合國人權理事會屬下的監察機構人權委員會,也在去年認定港區國安法侵害香港人的基本民主與自由,違反香港基本法下香港參與的國際協定,因此要求廢除港區國安法。

此外,國際媒體指出,蘋果日報、壹傳媒、黎智英、立場新聞、民主黨初選47人,以及反送中運動相關一系列案件的起訴與審判,都反映出香港的法治出現危機,香港人的言論自由萎縮。

無國界記者組織的排行榜上,去年香港的新聞自由受國安法的侵害而大幅倒退,整體成績不到42分,在180個國家與地區的排名中,暴跌至第148位,而中國的排名就包尾第五位,至於台灣就排第38位,在亞洲甚至領先日本與南韓。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。