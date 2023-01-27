半月灣槍擊血案 槍手行兇動機源於老闆要他繳付百元賬單

【KTSF 歐志洲報導】

半月灣屠殺事件中，被告趙春禮（譯音）在接受KNTV電視台的訪問中透露，殺人動機是起於老闆給他發了一張一百元的賬單，要他支付起重機在工作時受損的費用，San Mateo縣地檢官證實了這個說法。

KNTV電視台的報導指出，在開槍前的大約半個小時前，被告趙春禮向老闆申訴，不應該給他開那一百元的賬單。

在報導中被告指出，在工作地點使用起重機時，起重機被一個同事的推土機撞到，被告被上司開了罰單，被告不同意錯在於他，上司不接受他的解釋，因此觸怒被告，報導指被告之後涉嫌槍擊該名上司和事件中的那名同事。

The Mercury News向San Mateo地檢處查證，獲得地檢官Steve Wagstaffe的證實，而在週三的聽審中，Wagstaffe沒有透露是否會求處死刑，要是地檢處不求處死刑，被告一旦定罪，將面對終身監禁，不得假釋的判刑。

被告的下一個出庭日期是2月16日，他到時預計會對控罪答辯。

與此同時，華人權益促進會在籌款網站Gofundme中，為死難者和其家屬募款，目標是20萬。

想多了解或捐款的民眾，可點擊：https://www.gofundme.com/f/half-moon-bay-victims-fund

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。