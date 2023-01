半月灣槍擊血案 槍手行兇動機源於老闆要他繳付百元賬單

【KTSF 歐志洲報導】

半月灣屠殺事件中,被告趙春禮(譯音)在接受KNTV電視台的訪問中透露,殺人動機是起於老闆給他發了一張一百元的賬單,要他支付起重機在工作時受損的費用,San Mateo縣地檢官證實了這個說法。

KNTV電視台的報導指出,在開槍前的大約半個小時前,被告趙春禮向老闆申訴,不應該給他開那一百元的賬單。

在報導中被告指出,在工作地點使用起重機時,起重機被一個同事的推土機撞到,被告被上司開了罰單,被告不同意錯在於他,上司不接受他的解釋,因此觸怒被告,報導指被告之後涉嫌槍擊該名上司和事件中的那名同事。

The Mercury News向San Mateo地檢處查證,獲得地檢官Steve Wagstaffe的證實,而在週三的聽審中,Wagstaffe沒有透露是否會求處死刑,要是地檢處不求處死刑,被告一旦定罪,將面對終身監禁,不得假釋的判刑。

被告的下一個出庭日期是2月16日,他到時預計會對控罪答辯。

與此同時,華人權益促進會在籌款網站Gofundme中,為死難者和其家屬募款,目標是20萬。

想多了解或捐款的民眾,可點擊:https://www.gofundme.com/f/half-moon-bay-victims-fund

