目擊者指半月灣槍手犯案時面露笑容 槍手稱長年受欺凌（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有目擊半月灣槍擊案的工人表示,案發時看到槍手面露笑容,專家指在大型槍擊案中,往往槍手的精神健康被忽視,另一方面,加州勞工局亦正調查案發的農場是否有違反勞工條例。

根據Mercury News報導,案發時在California Terra Garden工作的一對姊妹坐在車上,看到約40英尺外的槍手取出一枝槍向同事開槍。

她們表示,槍手面容漲紅,看上去十分憤怒及邪惡。

當她們開車準備離開,槍手察覺到車聲,並轉過身來對著她們笑,然後他上了一架鏟車,到另外一個營地。

她們形容,槍手將整個事件當作開玩笑,平時看見槍手時,對方都比較嚴肅,是個從來不笑的人。

警方指,涉嫌的槍手是姓名譯音趙春禮的中國公民,,他已被拘捕,正面對多項謀殺罪名起訴。

San Mateo縣參事Ray Mueller週四去到案發的農場視察,並在社交媒體上載被告的居住的地方,相片可見該間木屋十分細小,甚至用到卡板充當地基。

Mueller亦去過其他農民的鐵皮屋,留意到屋內沒有自來水,亦需要在室外煮食,他提到其中一名農民,在早前的風暴期間,在淹水的房屋中睡覺。

踏入2023年不夠30日,全國已經發生40宗大型槍擊案

退休的前聯邦調查局助理主管Jeff Harp認為,有必要將有精神問題的人,強制送到精神病院治療。

Jeff Harp說種種徵兆顯示,被告趙春禮並不是突然失控,而是循序漸進被推向犯案邊緣。

他曾在2013年涉嫌用刀恐嚇同事,更嘗試用枕頭令對方窒息。

NBC記者週四訪問羈押中的被告,他承認當時失去理智而開槍,他也表示,農場工作時間很長,多年來亦受到欺凌,向管理層作出投訴但被忽視。

農場發言人就說,沒有收過任何有關欺凌的投訴。

另一方面,根據法庭文件,案發的農場在去年亦曾發生槍擊案,農場經理Martin Medina對另一名經理作出威脅後,向對方的屋內開槍,因而被控企圖謀殺罪,案中沒有人傷亡,趙春禮亦和該案無關。

