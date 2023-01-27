目擊者指半月灣槍手犯案時面露笑容 槍手稱長年受欺凌（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有目擊半月灣槍擊案的工人表示，案發時看到槍手面露笑容，專家指在大型槍擊案中，往往槍手的精神健康被忽視，另一方面，加州勞工局亦正調查案發的農場是否有違反勞工條例。

根據Mercury News報導，案發時在California Terra Garden工作的一對姊妹坐在車上，看到約40英尺外的槍手取出一枝槍向同事開槍。

她們表示，槍手面容漲紅，看上去十分憤怒及邪惡。

當她們開車準備離開，槍手察覺到車聲，並轉過身來對著她們笑，然後他上了一架鏟車，到另外一個營地。

她們形容，槍手將整個事件當作開玩笑，平時看見槍手時，對方都比較嚴肅，是個從來不笑的人。

警方指，涉嫌的槍手是姓名譯音趙春禮的中國公民,，他已被拘捕，正面對多項謀殺罪名起訴。

San Mateo縣參事Ray Mueller週四去到案發的農場視察，並在社交媒體上載被告的居住的地方，相片可見該間木屋十分細小，甚至用到卡板充當地基。

Mueller亦去過其他農民的鐵皮屋，留意到屋內沒有自來水，亦需要在室外煮食，他提到其中一名農民，在早前的風暴期間，在淹水的房屋中睡覺。

踏入2023年不夠30日，全國已經發生40宗大型槍擊案

退休的前聯邦調查局助理主管Jeff Harp認為，有必要將有精神問題的人，強制送到精神病院治療。

Jeff Harp說種種徵兆顯示，被告趙春禮並不是突然失控，而是循序漸進被推向犯案邊緣。

他曾在2013年涉嫌用刀恐嚇同事，更嘗試用枕頭令對方窒息。

NBC記者週四訪問羈押中的被告，他承認當時失去理智而開槍，他也表示，農場工作時間很長，多年來亦受到欺凌，向管理層作出投訴但被忽視。

農場發言人就說，沒有收過任何有關欺凌的投訴。

另一方面，根據法庭文件，案發的農場在去年亦曾發生槍擊案，農場經理Martin Medina對另一名經理作出威脅後，向對方的屋內開槍，因而被控企圖謀殺罪，案中沒有人傷亡，趙春禮亦和該案無關。

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