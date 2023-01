【KTSF】

民眾這週末要注意保暖了,國家氣象局在整個灣區下令霜凍預警,預測週日晚間將至週一清晨,部份地區氣溫有可能降至冰點。

國家氣象局週五公佈,週日晚間至週一清晨,霜凍預警生效,預警範圍涵蓋整個灣區,內陸地區有可能達到結冰溫度,只有華氏20至30多度,沿海地區預測大約35至40度,若有海風,氣溫有望微幅上升。

國家氣象局警告,露宿者要做好防寒預備,民眾在家中也要看好植物、寵物及家中水管。

