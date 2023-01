舊金山花園角舉行燭光活動 悼念南北加州槍擊案遇難者（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)華埠花園角週四傍晚15個社區團體一同舉行燭光活動,悼念在Monterey Park和半月灣槍擊案的遇難者,並透過活動希望提升亞裔社區對心理健康的意識。

燭光守夜活動開始,主辦單位帶著參與者舉起蠟燭默哀,並敲頌缽18下,象徵每一位在Monterey Park及半月灣槍擊事件中的罹難者。

這場活動是由社區合一、華人權益促進會等13個亞裔及主流社區團體一同合辦,不只是要悼念農曆新年這兩起震驚社會的槍擊案中所有的罹難者,也希望透過這次活動,推動亞裔社區中心理健康的意識。

與群眾分享自己在過去面對心理健康問題及尋求幫助的經驗,這位是代表社區合一的招霞(Josephine Zhao),她表示,如果早一點意識到自己或身邊的人心理健康亮紅燈,應該積極的去尋求幫助,而不是壓抑負面情緒,或許也會幫助社區更加安全。

招霞說:「我們的社區遇到很多不同的問題,而接連不斷的問題,這次是發生在我們自己身上,很多人都認為這是一個羞恥的問題,但我覺得我們有情緒和思想方面的問題,應該及早去解決,如果不是日積月累,就會變成這些很可惜的事件。」

她也指,近期兩起槍擊事件,都與人際關係及心理健康有關聯,而華裔及亞裔的心理健康意識,是一個應該受到更多重視及宣導的議題。

另一位主辦人也表示,多數亞裔家庭中缺乏關於心理健康的對話。

Delta Chinatown創辦人何元麗(Lily Ho)說:「我們希望鼓勵在家中討論一些難以啟齒的問題,照顧我們的身心健康,並開始解決這些心理健康問題,尤其是與孤立和抑鬱有關的問題,這在亞裔家庭中不常討論。」

主辦單位希望,週四晚在舊金山花園角的活動,不只是提供一個為受害者哀悼的空間,也集結社區居民一起面對這些悲痛的事件,並探索原因和尋找出路。

