舊金山花園角舉行燭光活動 悼念南北加州槍擊案遇難者（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山（三藩市）華埠花園角週四傍晚15個社區團體一同舉行燭光活動，悼念在Monterey Park和半月灣槍擊案的遇難者，並透過活動希望提升亞裔社區對心理健康的意識。

燭光守夜活動開始，主辦單位帶著參與者舉起蠟燭默哀，並敲頌缽18下，象徵每一位在Monterey Park及半月灣槍擊事件中的罹難者。

這場活動是由社區合一、華人權益促進會等13個亞裔及主流社區團體一同合辦，不只是要悼念農曆新年這兩起震驚社會的槍擊案中所有的罹難者，也希望透過這次活動，推動亞裔社區中心理健康的意識。

與群眾分享自己在過去面對心理健康問題及尋求幫助的經驗，這位是代表社區合一的招霞（Josephine Zhao），她表示，如果早一點意識到自己或身邊的人心理健康亮紅燈，應該積極的去尋求幫助，而不是壓抑負面情緒，或許也會幫助社區更加安全。

招霞說：「我們的社區遇到很多不同的問題，而接連不斷的問題，這次是發生在我們自己身上，很多人都認為這是一個羞恥的問題，但我覺得我們有情緒和思想方面的問題，應該及早去解決，如果不是日積月累，就會變成這些很可惜的事件。」

她也指，近期兩起槍擊事件，都與人際關係及心理健康有關聯，而華裔及亞裔的心理健康意識，是一個應該受到更多重視及宣導的議題。

另一位主辦人也表示，多數亞裔家庭中缺乏關於心理健康的對話。

Delta Chinatown創辦人何元麗（Lily Ho）說：「我們希望鼓勵在家中討論一些難以啟齒的問題，照顧我們的身心健康，並開始解決這些心理健康問題，尤其是與孤立和抑鬱有關的問題，這在亞裔家庭中不常討論。」

主辦單位希望，週四晚在舊金山花園角的活動，不只是提供一個為受害者哀悼的空間，也集結社區居民一起面對這些悲痛的事件，並探索原因和尋找出路。

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