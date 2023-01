美國多州本星期面臨龍捲風威脅

【KTSF 張擎鳳報導】

1月到目前為止,國家氣象局記錄到近160場龍捲風發生,這個數量是近十年來最高的,而且龍捲風季節還沒有結束,預計風暴今個星期將影響全國多個地區。

十多個龍捲風席捲德州和路易斯安納州多個社區,建築物倒塌、樹木連根拔起和碎片雜物遍佈德州Deer Park和Pasadena市。

德州Pasadena市長Jeff Wagner說:「我們總動員所有的社區,不僅僅是這個社區,整個Pasadena市,龍捲風在多處造成破壞,我們正盡所能確保所有市民安全

Pasadena市警察局長Josh Bruegger, 說:「我在這裡做了25年警察,這可能是我見過最嚴重的破壞,簡直是災難性的。」

強烈風暴導致該地區幾萬戶停電。

由佛羅里達州到喬治亞州和南、北卡羅來納州,週四將面臨風暴的威脅。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。