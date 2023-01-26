美國多州本星期面臨龍捲風威脅

【KTSF 張擎鳳報導】
1月到目前為止，國家氣象局記錄到近160場龍捲風發生，這個數量是近十年來最高的，而且龍捲風季節還沒有結束，預計風暴今個星期將影響全國多個地區。
十多個龍捲風席捲德州和路易斯安納州多個社區，建築物倒塌、樹木連根拔起和碎片雜物遍佈德州Deer Park和Pasadena市。
德州Pasadena市長Jeff Wagner說：「我們總動員所有的社區，不僅僅是這個社區，整個Pasadena市，龍捲風在多處造成破壞，我們正盡所能確保所有市民安全
Pasadena市警察局長Josh Bruegger, 說：「我在這裡做了25年警察，這可能是我見過最嚴重的破壞，簡直是災難性的。」
強烈風暴導致該地區幾萬戶停電。
由佛羅里達州到喬治亞州和南、北卡羅來納州，週四將面臨風暴的威脅。
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