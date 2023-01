全美房租最高100個郵區 9個在灣區（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

一份最新的租屋報告顯示,全國房租最高的100個郵區中,9個就在灣區。

租屋搜尋網站RentHop.com公佈全美前100名租金最貴的郵區,全部來自八個州,而紐約州及加州為最多,加州30個上榜的郵區中,9個就在舊金山灣區。

灣區租金最高的郵區在南灣Los Gatos郵遞區號95030,排名第23,兩睡房單位月租中位數為6325元。

而灣區租金第二高的郵區是排名59名的舊金山South Beach,郵區號碼94105,兩睡房單位月租中位數為5千元。

其餘榜上有名的灣區社區,包括北灣的Tiburon、聖荷西市中心附近,還有舊金山的Mission Bay、Civic Center周邊社區,Potrero Hill及Castro社區,兩睡房單位月租中位數從4300元到4950元。

報告的分析師也向The Mercury News表示,自疫情期間,灣區多地的租金就快速下滑,部分原因可能與許多科技公司轉為遠距工作模式有關,租客離開高價的市中心,轉向較偏遠但便宜的區域,對例如舊金山及奧克蘭的市中心房租的打擊,至今都還反映在價格上。

