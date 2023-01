舊金山Potrero Hill住宅發生一級火 一人死亡

【KTSF】

舊金山(三藩市)Potrero Hill週三近中午時份一棟住宅發生一級火,一人死亡。

舊金山消防局在中午約12時接報,Missouri街706號一棟三層高的多單位住宅發生火警,消防隊長表示,有三個人成功逃生,無受傷。

UPDATE: The 3 original victims have been located and do not require aid (they are okay). ACTIVE 1-ALARM FIRE – AVOID THE AREA https://t.co/pFYxTf5NQZ pic.twitter.com/wN7t5l2Rkk — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) January 25, 2023

消防員在樓宇內發現一個成年人,並將其救出,但傷者其後傷重不治。

火勢在約下午1時15分受控,起火原因仍在調查中。

