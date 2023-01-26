舊金山Potrero Hill住宅發生一級火 一人死亡

January 26, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

舊金山（三藩市）Potrero Hill週三近中午時份一棟住宅發生一級火，一人死亡。

舊金山消防局在中午約12時接報，Missouri街706號一棟三層高的多單位住宅發生火警，消防隊長表示，有三個人成功逃生，無受傷。

消防員在樓宇內發現一個成年人，並將其救出，但傷者其後傷重不治。

火勢在約下午1時15分受控，起火原因仍在調查中。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*