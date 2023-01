疫情期間興起的戶外用餐區成為殘疾人士一大阻礙（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

疫情期間興起的戶外用餐區,幫助許多餐館存活下來,卻成為了社區中殘疾人士的一大阻礙。

疫情頭兩年的防疫管制措施,導致多數餐館無法正常營業,灣區多地包括聖荷西在內,出現許多臨時戶外用餐區,搭建在人行道旁或車位區域,而在疫情放緩後,這些戶外用餐區仍然受民眾歡迎,所以依然可見它們的踪影。

但疫情期間,當地政府為商戶開的方便門,卻成為殘障人士最大阻礙。

有聖荷西居民就向San Jose Spotlight表示,戶外用餐區往往都搭建在原本就狹小的人行道上,完全沒有顧及到殘障人的行動。

居民也認為,除非透過《ADA美國殘障人法例》提告,否則向政府反映情況也常常沒有下文。

但在Santa Clara縣,許多老字號商戶都因為面對ADA訴訟的高額賠償及改善工程,而最後都以歇業收場。

州眾議員李天明因此動議立法,提供縣資金補助業者,改善商戶的無障礙空間。

而當地業者在談到無障礙空間要求時多數都迴避,因為怕自己的商戶被盯上,他們私下表示,樂意配合政府單位要求,但很少收到這些單位的回應。

市府方面則表示,已積極宣導及推動無障礙空間的設置,但市府也無權執行要求,只能繼續勸導商家配合。

眼看戶外用餐區已經成為趨勢,殘障人士只希望在政府保護當地業者時也考量到社區中行動不便的居民。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。