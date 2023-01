南加舞蹈教室槍擊案死者身份公佈 至少7個有華裔姓名

【KTSF 張麗月報導】

洛杉磯Monterey Park市除夕夜發生的嚴重槍擊案,11名死者的身份已經公佈。

洛杉磯縣驗屍官辦公室證實,Monterey Park市在1月21日除夕夜,在一個舞蹈教室發生的嚴重槍擊案,11名死者分別是5男6女,他們的年齡介乎57至76歲,當中起碼有七個是華裔的姓名,死者中包括舞星舞蹈教室姓馬的老闆。

這宗槍擊案發生在除夕夜晚上10點半之前,造成11死9傷,案發地點是華裔經營的舞星舞蹈教室。

警方說,槍手在舞蹈室內使用半自動手槍,開了42發子彈,然後逃走,大概20分鐘後,槍手走入附近Alhambra另一間舞蹈室,可能又想大開殺戒,此時一名26歲男子見狀,馬上搶走他的手槍,疑犯最後逃離現場。

事隔不足一天,疑犯終於被發現在30哩外的Torrance市伏屍在一輛白色的小型貨車裡面,車上找到一把手槍。

調查人員繼續尋找槍手行兇的動機,當地市長說,社區正面對漫長的復元道路,當地民眾對於發生這麽嚴重槍擊案,簡直難以置信和感到震驚。

代表Monterey Park市的聯邦眾議員趙美心,參加悼念受害人的燭光晚會時表示,原本歡樂慶祝農曆新年到臨,但轉眼間陷入悲痛恐懼,是很難接受,所以在社區中充滿焦慮和恐懼。

