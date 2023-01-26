南加舞蹈教室槍擊案死者身份公佈 至少7個有華裔姓名

January 26, 2023 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

洛杉磯Monterey Park市除夕夜發生的嚴重槍擊案，11名死者的身份已經公佈。

洛杉磯縣驗屍官辦公室證實，Monterey Park市在1月21日除夕夜，在一個舞蹈教室發生的嚴重槍擊案，11名死者分別是5男6女，他們的年齡介乎57至76歲，當中起碼有七個是華裔的姓名，死者中包括舞星舞蹈教室姓馬的老闆。

這宗槍擊案發生在除夕夜晚上10點半之前，造成11死9傷，案發地點是華裔經營的舞星舞蹈教室。

警方說，槍手在舞蹈室內使用半自動手槍，開了42發子彈，然後逃走，大概20分鐘後，槍手走入附近Alhambra另一間舞蹈室，可能又想大開殺戒，此時一名26歲男子見狀，馬上搶走他的手槍，疑犯最後逃離現場。

事隔不足一天，疑犯終於被發現在30哩外的Torrance市伏屍在一輛白色的小型貨車裡面，車上找到一把手槍。

調查人員繼續尋找槍手行兇的動機，當地市長說，社區正面對漫長的復元道路，當地民眾對於發生這麽嚴重槍擊案，簡直難以置信和感到震驚。

代表Monterey Park市的聯邦眾議員趙美心，參加悼念受害人的燭光晚會時表示，原本歡樂慶祝農曆新年到臨，但轉眼間陷入悲痛恐懼，是很難接受，所以在社區中充滿焦慮和恐懼。

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