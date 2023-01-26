半月灣農場槍擊案其中6名死者身分確認 兩人居舊金山

January 26, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

半月灣農場槍擊案7名死者中，其中6個已經辨認到身份。

San Mateo縣驗屍官週三早上公佈，半月灣農場槍擊案，7名死者的其中6個的身份，這6名死者的年齡由43歲至74歲不等，當中絕大部份是華裔的姓名，其中兩個70多歲的死者是舊金山（三藩市）居民，至於第7名死者的身份，仍有待當局辨別之後才公佈。

這7名死者都是農場工人，他們被一名在農場工作的同事，好似行刑式遭到槍殺，警方將案件列為「工作場所暴力事件」。

消息透露，在農場範圍內有3間流動房屋以及6架拖車供職員使用，許多在蘑菇農場工作的人，都與他們的家人住在這些流動房屋，因此可能有部份兒童目擊槍擊案。

這些住在農場的家庭已暫時搬走，與其他受最近水災影響的農工家庭入住附近的旅館。

另外，中國駐舊金山總領事館對於半月灣今次嚴重槍擊案表達震驚和痛惜，經過多方了解之後，這次遇害的人之中，包括有中國公民，中領館方面，正與當地警方進一步溝通，並且已經與部份遇難者家屬取得聯繫，將盡力提供領事協助。

半月灣槍擊案震驚整個社區，San Mateo縣議員David Canepa呼籲進一步收緊槍械法例，他建議應該從槍管系統入手進行結構性改革，去解決槍械暴力問題，同時也贊成禁止使用攻擊性武器，以防止類似悲劇發生。

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