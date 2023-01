半月灣槍擊案被告被控7項謀殺及一項企圖謀殺罪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

半月灣槍擊案被告週三首度提堂,面臨7項謀殺及一項企圖謀殺罪,辯方申請將聆訊押後到2月16日,法庭基於被告對公共安全作出威脅,拒絕他保釋。

姓名譯音趙春禮(Chunli Zhao)的中國籍被告,週三下午1點半首次出庭聆訊。

庭內旁聽的主要都是拉美裔,旁聽席亦坐滿人,部份人士需要站立著。

現年66歲的趙春禮面上表情平淡,開庭前和旁聽席的某些人對望,之後用紙遮著面。

聆訊舉行時他需要翻譯,法庭提供的辯護律師表示,要時間和被告商討案情,控辯雙方同意押後聆訊到2月16日下午1點半。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe說,縣內從未發生過這樣兇殘的案件,基於被告對公共安全造成威脅,加上他是外國人,可能會有棄保潛逃的風險,因此法庭拒絕他保釋。

趙春禮被控7項謀殺及一項企圖謀殺罪,一旦定罪將會面臨死刑或終身監禁,不得假釋。

地撿官Wagstaffe說,將需要對案情作出更深入的了解,而受害人家屬亦有機會影響到最終結果。

Steve Wagstaffe/San Mateo縣地檢官說:「受害人家屬有權向我們傳達其選項,有關本案刑罰決定的每一步驟中,我們將會和他們溝通。」

他說被告在10年前入境美國,未知現時是否合法居留,預計被告下次出庭將會否認控罪,到時將需要審視他的心理狀況。

Wagstaffe說:「要追溯他出生以來的成長背景詳情,包括校園生活、教育、成績和一切,這可能有點難,因其(外僑)背景。」

警方的證據顯示,案件的動機與職場暴力有關,他雖然在San Mateo縣沒有刑事紀錄,但根據法庭文件,趙春禮在2013年曾經涉嫌用刀威脅當時的室友兼同事,更一度用枕頭嘗試令他窒息。

法庭之後向趙春禮發出人身禁制令,禁止他靠近對方,槍擊案前他在案發的Mountain Mushroom農場住了7年。

