半月灣槍擊案被告被控7項謀殺及一項企圖謀殺罪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

半月灣槍擊案被告週三首度提堂，面臨7項謀殺及一項企圖謀殺罪，辯方申請將聆訊押後到2月16日，法庭基於被告對公共安全作出威脅，拒絕他保釋。

姓名譯音趙春禮（Chunli Zhao）的中國籍被告，週三下午1點半首次出庭聆訊。

庭內旁聽的主要都是拉美裔，旁聽席亦坐滿人，部份人士需要站立著。

現年66歲的趙春禮面上表情平淡，開庭前和旁聽席的某些人對望，之後用紙遮著面。

聆訊舉行時他需要翻譯，法庭提供的辯護律師表示，要時間和被告商討案情，控辯雙方同意押後聆訊到2月16日下午1點半。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe說，縣內從未發生過這樣兇殘的案件，基於被告對公共安全造成威脅，加上他是外國人，可能會有棄保潛逃的風險，因此法庭拒絕他保釋。

趙春禮被控7項謀殺及一項企圖謀殺罪，一旦定罪將會面臨死刑或終身監禁，不得假釋。

地撿官Wagstaffe說，將需要對案情作出更深入的了解，而受害人家屬亦有機會影響到最終結果。

Steve Wagstaffe/San Mateo縣地檢官說：「受害人家屬有權向我們傳達其選項，有關本案刑罰決定的每一步驟中，我們將會和他們溝通。」

他說被告在10年前入境美國，未知現時是否合法居留，預計被告下次出庭將會否認控罪，到時將需要審視他的心理狀況。

Wagstaffe說：「要追溯他出生以來的成長背景詳情，包括校園生活、教育、成績和一切，這可能有點難，因其（外僑）背景。」

警方的證據顯示，案件的動機與職場暴力有關，他雖然在San Mateo縣沒有刑事紀錄，但根據法庭文件，趙春禮在2013年曾經涉嫌用刀威脅當時的室友兼同事，更一度用枕頭嘗試令他窒息。

法庭之後向趙春禮發出人身禁制令，禁止他靠近對方，槍擊案前他在案發的Mountain Mushroom農場住了7年。

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