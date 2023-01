【有線新聞】

美國法院裁定一名中國工程師間諜罪成,判囚8年。

譯音姓紀的31歲中國籍被告,被指在江蘇省國家安全局指示下協助中方招攬間諜,收集美國8名華裔工程師及科學家的背景情報,當中7人任職美國國防承包商。

檢方指,被告早年在美國留學期間曾接觸中國國安部,畢業後加入美國陸軍預備役卻沒有透露有關聯繫,他2018年被臥底探員拘捕,去年9月被裁定間諜及虛假陳述罪成。

