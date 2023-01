【KTSF 朱慧琪報導】

加州眾議員丁右立(Phil Ting)等人週三到舊金山(三藩市)市立大學,表示非常有信心可以推動修例,使市立大學跟隨州的法例,可以將農曆新年納入學校法定假期。

丁右立說:「對於社區學院,尤其是亞裔學生眾多的社區學區,對於許多亞裔美國人來說,農曆新年是一個非常重要的節日。」

中國文化學會主席Lingyi Li說:「其實如果日有多一日假期,對於學生來說都好好,好過沒有。」

州長紐森在去年簽署法案,將農曆新年正式納入加州的法定假,符合條件的僱員選擇在這天放假的話,可以用年假或帶薪休假等8小時的假期,而不用扣除個人年假,與「原住民日」法規類似,但不適用於社區學院。

而AB264法案目前正等待提上州眾議會小組議程。

