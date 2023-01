【KTSF】

東灣柏克萊加大校園旁,有男子試圖綁架並性侵一名女子,警方公佈該名涉案男子的畫面,尋求民眾幫忙。

案件發生在校園北邊,Hearst夾Euclid大道路段,週二約下午5點,一名女子離開校園往馬路前進時,有男子從女子後方上前,並抓住她的手臂,恐嚇要性侵她。

女子將那人甩開,並逃到附近咖啡廳裡求救,男子事後跟上試圖進到店內,而店員見狀將男子擋在門外。

警方表示,涉案男子的最後身影是在校園上,他是年約40餘歲男子,體型偏瘦、光頭,並沒有留鬍子,當時身穿白衣黑外套、藍色牛仔褲及白色球鞋。

警方呼籲若民眾有相關資訊,可致電(510) 981-5735,與警方聯繫。

