美國郵政週四舉行招聘活動 在灣區招聘約1,300員工

【KTSF 朱慧琪報導】

美國郵政(USPS)將在週四舉行招聘活動,在灣區招聘約1,300員工。

美國郵政週四於灣區多個地點舉行為期一天的的招聘活動,招聘郵件處理員、郵差等約1,300個職位,目標在東灣招聘近400個職位,其餘900個職位分別在舊金山(三藩市)、聖荷西、灣區半島等地區。

招聘活動會在週四早上10時至下午1時舉行,招聘會地點包括舊金山的Evans Ave 1300號、聖荷西的Meridian Ave 1750號、奧克蘭(屋崙)市政中心等。

以下是將會舉行招聘活動的郵局地點:

奧克蘭

Oakland Civic Center — 201 13th Street, Oakland

Oakland Processing & Dist. Center — 1675 7th Street, Oakland, CA

Oakland Airport Station — 8495 Pardee Drive, Oakland

Oakland W. Grand Carrier Annex — 577 West Grand Avenue, Oakland

Fremont

37010 Dusterberry Way, Fremont

Hayward

24833 Santa Clara Street, Hayward

Union City

33170 Alvarado Niles Road, Union City

Concord

2121 Meridian Park Blvd, Concord

Walnut Creek

2070 N Broadway, Walnut Creek

Danville

2605 Camino Tassajara, Danville

Emeryville

1585 62nd Street, Emeryville

Berkeley

2000 Allston Way, Berkeley

Richmond

1025 Nevin Avenue, Richmond

Vallejo PO

2635 Napa Street, Vallejo

舊金山

1300 Evans Ave., San Francisco

聖荷西

1750 Meridian Ave., San Jose

Half Moon Bay

500 Stone Pine Road, Half Moon Bay

Pacifica

50 Manor Drive, Pacifica

Santa Cruz

850 Front St., Santa Cruz

Corte Madera

7 Pixley Ave., Corte Madera

Belvedere-Tiburon

6 Beach Road, Belvedere Tiburon

Sausalito

150 Harbor Drive, Sausalito

San Anselmo

121 San Anselmo Ave., San Anselmo>

