美國郵政週四舉行招聘活動 在灣區招聘約1,300員工

【KTSF 朱慧琪報導】
美國郵政（USPS）將在週四舉行招聘活動，在灣區招聘約1,300員工。
美國郵政週四於灣區多個地點舉行為期一天的的招聘活動，招聘郵件處理員、郵差等約1,300個職位，目標在東灣招聘近400個職位，其餘900個職位分別在舊金山（三藩市）、聖荷西、灣區半島等地區。
招聘活動會在週四早上10時至下午1時舉行，招聘會地點包括舊金山的Evans Ave 1300號、聖荷西的Meridian Ave 1750號、奧克蘭（屋崙）市政中心等。
以下是將會舉行招聘活動的郵局地點：
奧克蘭
Oakland Civic Center — 201 13th Street, Oakland
Oakland Processing & Dist. Center — 1675 7th Street, Oakland, CA
Oakland Airport Station — 8495 Pardee Drive, Oakland
Oakland W. Grand Carrier Annex — 577 West Grand Avenue, Oakland
Fremont
37010 Dusterberry Way, Fremont
Hayward
24833 Santa Clara Street, Hayward
Union City
33170 Alvarado Niles Road, Union City
Concord
2121 Meridian Park Blvd, Concord
Walnut Creek
2070 N Broadway, Walnut Creek
Danville
2605 Camino Tassajara, Danville
Emeryville
1585 62nd Street, Emeryville
Berkeley
2000 Allston Way, Berkeley
Richmond
1025 Nevin Avenue, Richmond
Vallejo PO
2635 Napa Street, Vallejo
舊金山
1300 Evans Ave., San Francisco
聖荷西
1750 Meridian Ave., San Jose
Half Moon Bay
500 Stone Pine Road, Half Moon Bay
Pacifica
50 Manor Drive, Pacifica
Santa Cruz
850 Front St., Santa Cruz
Corte Madera
7 Pixley Ave., Corte Madera
Belvedere-Tiburon
6 Beach Road, Belvedere Tiburon
Sausalito
150 Harbor Drive, Sausalito
San Anselmo
121 San Anselmo Ave., San Anselmo>
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