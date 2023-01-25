受俄烏戰爭影響 末日鐘撥至午夜前90秒

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象徵地球末日危機的末日鐘，撥快至午夜前90秒，有史以來最接近午夜。設定末日鐘的機構指，俄烏戰爭增加了核武對地球的威脅。

設立末日鐘機構《原子科學家公報》，今年將末日鐘撥至午夜前90秒，比去年快10秒，是末日鐘設立76年來，世界最接近象徵末日的午夜時刻，俄烏戰事爆發是主因。

《原子科學家公報》主席布朗森表示：「俄羅斯毫不掩飾地威脅使用核武，提醒世界意外、蓄意或誤判導致衝突升級，是一種可怕的風險。衝突脫離任何人控制的可能性，仍然很高。」

機構指戰事增加核武對全球的威脅，俄羅斯將戰火帶到切爾諾貝爾及扎波羅熱核電廠，違反了國際準則，可能導致放射性物質大規模洩漏，人類正面臨前所未見的危機。

又提到依賴俄羅斯提供石油的國家，受戰爭影響需要尋求其他能源供應來源，導致開發天然氣的投資增加，削弱全球應對氣候變化的努力。

末日鐘於1947年設立，起初用以警惕世人核武的危險性，後來擴大範圍，涵蓋其他對人類和世界構成威脅的問題。

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