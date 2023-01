受俄烏戰爭影響 末日鐘撥至午夜前90秒

【有線新聞】

象徵地球末日危機的末日鐘,撥快至午夜前90秒,有史以來最接近午夜。設定末日鐘的機構指,俄烏戰爭增加了核武對地球的威脅。

設立末日鐘機構《原子科學家公報》,今年將末日鐘撥至午夜前90秒,比去年快10秒,是末日鐘設立76年來,世界最接近象徵末日的午夜時刻,俄烏戰事爆發是主因。

《原子科學家公報》主席布朗森表示:「俄羅斯毫不掩飾地威脅使用核武,提醒世界意外、蓄意或誤判導致衝突升級,是一種可怕的風險。衝突脫離任何人控制的可能性,仍然很高。」

機構指戰事增加核武對全球的威脅,俄羅斯將戰火帶到切爾諾貝爾及扎波羅熱核電廠,違反了國際準則,可能導致放射性物質大規模洩漏,人類正面臨前所未見的危機。

又提到依賴俄羅斯提供石油的國家,受戰爭影響需要尋求其他能源供應來源,導致開發天然氣的投資增加,削弱全球應對氣候變化的努力。

末日鐘於1947年設立,起初用以警惕世人核武的危險性,後來擴大範圍,涵蓋其他對人類和世界構成威脅的問題。

