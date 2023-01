舊金山長者無故被人推跌 警發視頻追緝疑犯（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)警方正追緝一名男子,他涉嫌本月初無緣無故向一名長者施襲,過程被拍攝下來。

事發於1月8日早上約7時39分,地點在Natoma夾New Montgomery街,一名78歲男長者當時在步行,一名男子突然走近,從後把長者推跌在地,長者之後無法站起來,在附近大廈工作的一名僱員見狀上前協助他,長者接著被送往醫院治療。

Aggravated Assault on Elderly Victim from San Francisco Police on Vimeo.

疑犯被指是白人或拉美裔,年約30至40餘歲,留短鬚,犯案時身穿黑色棉衣,上面印有白字,白色上衣,白球鞋,黑鞋帶。

警方公開案發的視頻,希望公眾能提供消息,協助緝拿疑犯,警方報案熱線是(415) 575-4444,也可傳文字短訊往TIP411,短訊開首請輸入SFPD,提供消息人士可保持匿名。

