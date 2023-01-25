舊金山長者無故被人推跌 警發視頻追緝疑犯（視頻）

January 25, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

舊金山（三藩市）警方正追緝一名男子，他涉嫌本月初無緣無故向一名長者施襲，過程被拍攝下來。

事發於1月8日早上約7時39分，地點在Natoma夾New Montgomery街，一名78歲男長者當時在步行，一名男子突然走近，從後把長者推跌在地，長者之後無法站起來，在附近大廈工作的一名僱員見狀上前協助他，長者接著被送往醫院治療。

Aggravated Assault on Elderly Victim from San Francisco Police on Vimeo.

疑犯被指是白人或拉美裔，年約30至40餘歲，留短鬚，犯案時身穿黑色棉衣，上面印有白字，白色上衣，白球鞋，黑鞋帶。

警方公開案發的視頻，希望公眾能提供消息，協助緝拿疑犯，警方報案熱線是(415) 575-4444，也可傳文字短訊往TIP411，短訊開首請輸入SFPD，提供消息人士可保持匿名。

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