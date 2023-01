【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一個油站週一晚也發生槍擊案,造成一名18歲男子死亡,7人受傷。

警方表示,事發時有40至50人在場,正拍攝音樂錄影帶,多名槍手開槍,警方相信案件與幫派有關。

警方表示,案發在昨晚約6時,MacArthur大道500號路段一個油站,警員到場後發現地上有子彈殼,但沒有發現傷者。

警方指傷者自行到當地醫院求醫,案件仍在調查中,未有人被補。

