紐森到半月灣慰問農場槍擊案受害者 強調會繼續加強槍管（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森週二去到中半島半月灣慰問槍擊案受害者家屬，並認為政府必須增強槍械管制。

有半月灣居民週二去到市內一個社區中心為受害者獻花，週一晚亦有受害者的家屬及案發農場的工人來到這裡聚會，有市民為他們送上物資。

州長紐森週二去到半月灣慰問受害者的家屬，亦視察農民的居住環境，紐森說，有些農民需要住在貨櫃內，薪水都非常低，又指和某些中國移民談過，他們表示案發時以為是演戲，根本不知道發生什麼事，紐森認為有必要加強槍械管制。

紐森說：「只有在美國，只有在美國的擁槍人數是排第一，被槍殺的人是排第一，究竟發生過什麼事，令我們容許戰爭武器、高容量彈匣流落到街上，為什麼我們容許這種文化，這種模式延續下去。」

半月灣是個非常著重農業的社區，市內有超過100個農場，每年都會舉辦大南瓜比賽，居民之間彼此幫助，關係非常緊密，這個時候本應是慶祝農民勤勞工作的成果，但這些農民現在就需要經歷這場悲劇，當局會向受影響的市民提供心理支援、房屋及經濟等方面的援助。

來自台灣，居住在半月灣40年的Suki表示，年輕時移民到美國，半月灣一直是個很安全的地方，不同種族相處非常融洽。

Suki說：「這裡的拉美裔工作非常勤力，亞裔工作也非常勤力，但現在我非常擔心，不管是華人、日本人、越南人、菲律賓人或任何人。」

她說政府必須要加強刑罰，否則罪犯出獄後，會繼續對社會造成威脅。

在槍手殺害了4人的Mountain Mushroom農場，案發地點的入口被警車封起，亦有大量媒體在場採訪，而在發生第二宗槍擊案的Concord農場，現場就未有圍起。

隔壁的農場亦在社交媒體上發文，澄清及更正案發地點是鄰居的Concord農場，他們自己的員工與槍擊案無關。

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