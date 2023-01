紐森到半月灣慰問農場槍擊案受害者 強調會繼續加強槍管（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森週二去到中半島半月灣慰問槍擊案受害者家屬,並認為政府必須增強槍械管制。

有半月灣居民週二去到市內一個社區中心為受害者獻花,週一晚亦有受害者的家屬及案發農場的工人來到這裡聚會,有市民為他們送上物資。

州長紐森週二去到半月灣慰問受害者的家屬,亦視察農民的居住環境,紐森說,有些農民需要住在貨櫃內,薪水都非常低,又指和某些中國移民談過,他們表示案發時以為是演戲,根本不知道發生什麼事,紐森認為有必要加強槍械管制。

紐森說:「只有在美國,只有在美國的擁槍人數是排第一,被槍殺的人是排第一,究竟發生過什麼事,令我們容許戰爭武器、高容量彈匣流落到街上,為什麼我們容許這種文化,這種模式延續下去。」

半月灣是個非常著重農業的社區,市內有超過100個農場,每年都會舉辦大南瓜比賽,居民之間彼此幫助,關係非常緊密,這個時候本應是慶祝農民勤勞工作的成果,但這些農民現在就需要經歷這場悲劇,當局會向受影響的市民提供心理支援、房屋及經濟等方面的援助。

來自台灣,居住在半月灣40年的Suki表示,年輕時移民到美國,半月灣一直是個很安全的地方,不同種族相處非常融洽。

Suki說:「這裡的拉美裔工作非常勤力,亞裔工作也非常勤力,但現在我非常擔心,不管是華人、日本人、越南人、菲律賓人或任何人。」

她說政府必須要加強刑罰,否則罪犯出獄後,會繼續對社會造成威脅。

在槍手殺害了4人的Mountain Mushroom農場,案發地點的入口被警車封起,亦有大量媒體在場採訪,而在發生第二宗槍擊案的Concord農場,現場就未有圍起。

隔壁的農場亦在社交媒體上發文,澄清及更正案發地點是鄰居的Concord農場,他們自己的員工與槍擊案無關。

